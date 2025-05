IPL 2025: स्पेशल ट्रेल से दिल्ली और पंजाब के खिलाड़ी दिल्ली के लिए रवाना

पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच धर्मशाला से होशियारपुर के रास्ते जालंधर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया है. कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी. इस अधिकारी ने बताया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी फिलहाल एक विशेष ट्रेन से नयी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं. पाकिस्तान ने वीरवार को ड्रोन हमले के जरिए चंडीगढ़ के पास हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की थी. इसके बाद भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. इस बीच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यहां खेले गए मैच को बीच में ही बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया गया था.

अधिकारी ने कहा, ‘शुक्रवार की सुबह खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और प्रसारण कर्मियों सहित दोनों टीमों के पूरे दल को लगभग 40 से 50 छोटे वाहनों में धर्मशाला से पंजाब की सीमा पर स्थित होशियारपुर ले जाया गया.' उन्होंने कहा कि इस काफिले को कांगड़ा पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई और वाहनों के होशियारपुर पहुंचने के बाद पंजाब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली. वहां से उन्हें विशेष रूप से तैयार ट्रेन में सवार होने के लिए जालंधर ले जाया गया.

As per the request of BCCI, our railway ministry has arranged a special train for all the players, support staffs, broadcasters to move from Dharamsala after last game between pbks and dc were suspended. And now IPL is suspended for one week because of ind pak war tensions. pic.twitter.com/skgzZ7Pd5R