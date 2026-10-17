India vs West Indies LIVE Score, 5th T20I: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला खेला जाना है. सीरीज अभी 2-2 से बराबरी पर है, और दोनों टीमें इस निर्णायक मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी. हालांकि, इस मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. बेंगलुरु में फिलहाल बारिश हो रही है और इसके चलते टॉस में देरी तय है. पूरे मैच के दौरान ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. इस सीरीज ने दिखाया है कि टी20 क्रिकेट में 220 से ज्यादा का स्कोर भी कितना असुरक्षित हो सकता है. वेस्टइंडीज ने एक मैच में 250 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया, दूसरे मैच में 247 रनों का बचाव करते हुए 24 रनों से जीत दर्ज की, और एक अन्य मुकाबले में 224 रनों के लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गई थी. इस सीरीज ने गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली है, और खासकर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर सवाल उठ रहे हैं. मेजबान टीम ने अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शामिल करके अपनी स्क्वॉड को मजबूत किया है. उनके आने से सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में टीम को जरूरी अनुभव और नियंत्रण मिल सकता है. (लाइव स्कोरकार्ड)