India vs West Indies LIVE Score, 2nd T20I: क्या दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज देगा चुनौती? जीत पर इंडिया की नजर

India vs West Indies LIVE Score, 2nd T20I IND vs WI Cricket Match Scorecard Updates: वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच टी-20 सीरीज के पहले मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय टीम आज दूसरे मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में हर विभाग में वेस्टइंडीज पर दबदबा बनाया. अब टीम इंडिया की नजर लगातार दूसरी जीत के साथ सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने पर होगी. वहीं, वेस्टइंडीज के लिए वापसी आसान नहीं रहने वाली है. पहले मैच में शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड को छोड़ बाकी बल्लेबाज बड़ी पारियां नहीं खेल पाए थे, जिससे टीम दबाव में आ गई थी. ऐसे में कैरेबियाई टीम को अपने बल्लेबाजी ऑर्डर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जबकि भारत एक बार फिर अपने स्पिन अटैक और बल्लेबाजी के दम पर जीत की कहानी दोहराना चाहेगा. मैच निर्धारित समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान 30 मीनट पहले मैदान पर आएंगे.

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव.

वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन.