IND vs SL 1st Test Day 2 Live: भारत के 400 रन पूरे, जडेजा और अश्विन क्रीज पर

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच का दूसरा दिन

IND vs SL 1st Test Day 2: दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है. अश्विन और जडेजा क्रीज पर मौजूद हैं. दोनों खिलाड़ी भारत को बड़े स्कोर की ओर ले जाने की कोशिश में हैं. इसी बीच जडेजा ने अपने टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक पूरा कर लिया है. भारत के 400 रन भी पूरे हो गए हैं. इस समय जडेजा 76 और अश्विन 22 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हो गई है. स्कोरकार्ड

पहले दिन भारत ने बनाए थे 6 विकेट पर 357 रन

इससे पहले पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 6 विकेट पर 357 रन बना लिए थे. भारत की ओर से ऋषभ पंत ने 96, हनुमा विहारी ने 58 जबकि अपना 100वां टेस्ट खेल रहे विराट कोहली ने 45 रन बनाए. दिन का खेल खत्म होने पर रविंद्र जडेजा 45 जबकि रविचंद्रन अश्विन 10 रन बनाकर खेल रहे थे. श्रीलंका की तरफ से लसिथ एंबुलदेनिया ने दो विकेट चटकाए थे. पहले दिन पंत की बल्लेबाजी बेहतरीन रही, भले ही शतक से वो चूक गए लेकिन टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में सफल रहे. दूसरे दिन भारतीय टीम 450 के स्कोर से आगे का स्कोर खड़ा करना चाहेगी, इसके लिए जडेजा को जमकर बल्लेबाजी करनी होगी.

शेन वार्न के निधन पर भारतीय खिलाड़ियों ने शोक में काली पट्टी बांधकर =मैदान पर उतरे हैं.

विराट कोहली ने पूरा किया मैचों की 'सेंचुरी', 100 मैच खेलने वाले 12वें भारतीय बनेंगे.