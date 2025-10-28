India vs Australia Live Streaming 1st T20: भारत में कितने बजे शुरू होंगे मैच, जानें कब और कहां देखें पाएंगे लाइव

India vs Australia 1st T20I Live Streaming: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से क्रिकेट से सबसे छोटे फॉर्मेट में पिछले एक साल से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार बांग्लादेश के खिलाफ अक्टूबर 2024 में अर्द्धशतक जड़ा था. उसके बाद से वो इस फॉर्मेट में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. ऐसे में कैनबरा में बुधवार से शुरू हो रही पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में उनकी फॉर्म पर सबकी नजरें होंगी. दोनों टीम ने अपने पिछले 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से आठ जीते हैं और एक-एक मैच हारे हैं, इसलिए मुकाबला बराबरी का होने की उम्मीद है.

बल्ले से फ्लॉप, लेकिन कप्तानी में दमदार रिकॉर्ड

सूर्यकुमार का रन नहीं बना पाना टीम के लिए चिंता का विषय है. सूर्यकुमार यादव ने 2023 में 18 पारियों में लगभग 156 के स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे. उन्होंने 2024 में 151 के स्ट्राइक रेट से 450 से थोड़ा कम रन बनाए, लेकिन 2025 में अब तक भारतीय कप्तान 10 पारियों में 11 रन प्रति मैच की औसत से केवल 100 रन ही बना पाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 105 से अधिक है जिससे यह पता चलता है कि भले ही उन्हें रन बनाने में संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी आक्रामक रणनीति को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है.

सूर्या भले ही बल्ले से फ्लॉप हुए, लेकिन कप्तानी में उनका रिकॉर्ड शानदार है. सूर्या की कप्तानी में भारत ने अब तक जो 29 मैच खेले हैं उनमें से 23 में उसे जीत मिली है. किसी भी कीमत पर आक्रामकता बनाए रखना और सूर्या के नेतृत्व कौशल के दम पर भारत ने सभी द्विपक्षीय सीरीज में जीत हासिल की है और वह हाल में एशिया कप जीतने में भी सफल रहा था.

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा. यह मैच 29 अक्टूबर को होगा.

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा. जबकि टॉस 1:15 बजे होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

इस सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर मैच का लाइव प्रसारण होगा. जबकि जियो हॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, तनवीर संघा, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस.

