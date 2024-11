BGT 2024: ऑस्ट्रेलियाई न्यूज पेपर ने विराट को नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को दी किंग की उपाधि, विश्व क्रिकेट में मची हलचल

Border Gavaskar Trophy New King of Indian Cricket: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से शुरू होने जा रहे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिआई अखबार में छपी एक खबर ने विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी है, भारतीय क्रिकेट में किंग टाइटल के साथ जाना जाने वाला नाम विराट कोहली ही है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार में छपी ये तस्वीर ठीक उसके उलट तस्वीर दिखा रही है, जी हां न्यूज़ पेपर पे पहले ही पन्ने पर भारतीय युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiwal The New King) की तस्वीर हांथो में बल्ला उठाये हुए दिख रही है जिसके कैप्शन में लिखा है द न्यू किंग. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से ठीक पहले ये तस्वीर चर्चा में आ गई है.

"The New King" arrived in Australia



Yashasvi Jaiswal in Australia newspaper headlines. pic.twitter.com/DbYp4TN0TO — JAISH 𝕏 (@i_boulti) November 12, 2024

किंग कोहली के प्रदर्शन पर एक नज़र

विराट कोहली की काबिलियत और उनके बल्लेबाज़ी का विश्व क्रिकेट दीवाना है लेकिन हाल के दिनों में विराट का प्रदर्शन उनके विराट पहचान के लिहाज से फीका रहा है. विराट के लिए बॉर्डर-गावस्कर (Virat Kohli vs Australia) ट्रॉफी करो या मरो वाली स्थिति है क्योंकि वह न केवल फॉर्म हासिल करने और अपनी तकनीकी क्षमताओं पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. युवा सितारे वर्तमान सितारों से भविष्य में बदलाव के बाद प्लेइंग इलेवन में अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं. इस साल अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में 19 मैचों में विराट (Virat Kohli Performence in Year 2024) ने 20.33 के बेहद कम औसत से 488 रन बनाए हैं, जिसमें 25 पारियों में सिर्फ़ दो अर्धशतक और 76 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है.

टेस्ट में उनका प्रदर्शन ज़्यादा चौंकाने वाला और दुखद रहा है क्योंकि ये आंकड़े उनके सुपरस्टारडम के अनुरूप नहीं है. 2016-2019 से उनका प्रदर्शन सबसे लंबे प्रारूप में सबसे बेहतरीन रहा है, जिसमें उन्होंने 43 टेस्ट और 69 पारियों में 66.79 की औसत से 4,208 रन बनाए हैं, जिसमें 16 शतक और 10 अर्द्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उन्होंने सात दोहरे शतक लगाए, जो टेस्ट में किसी कप्तान द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा दोहरे शतक हैं, यह रिकॉर्ड अभी भी कायम है.

हालांकि 2020 से विराट ने टेस्ट में लंबे समय तक खराब फॉर्म का सामना किया है, उन्होंने 34 टेस्ट में 31.68 की औसत से 1838 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ़ दो शतक और नौ अर्द्धशतक शामिल हैं. विराट के लिए इस साल बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीजन बेहद खराब रहा, जिसमें उन्होंने 10 पारियों में 21.33 की औसत से सिर्फ 192 रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल है. ICC की नवीनतम पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में कोहली 10 साल में पहली बार शीर्ष-20 की सूची से बाहर हो गए.