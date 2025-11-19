ICC ODI Ranking: रोहित शर्मा की बादशाहत खत्म, डेरिल मिशेल ने रचा इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज

Daryl Mitchell Second New Zealander to hold the No.1 Spot: न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है. हालांकि, टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. डेरिल मिचेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 16 नवंबर को वनडे सीरीज के पहले मैच में 119 रन बनाए थे. यह उनके वनडे करियर का सातवां शतक रहा. लेकिन कमर की चोट की वजह से सीरीज के शेष मुकाबलों से बाहर हो गए.

डेरिल मिशेल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल करने वाले केवल दूसरे कीवी खिलाड़ी हैं. मिचेल से पहले 1979 में ग्लेन टर्नर के पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जगह बनाई थी. वो ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी थे. इसी के साथ रोहित शर्मा का 22 दिनों का राज समाप्त हो गया है. मिचेल दो पायदान की छलांग लगाकर अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और भारत के रोहित शर्मा से आगे निकल गए.

न्यूजीलैंड के साथी खिलाड़ी मार्टिन क्रो, एंड्रयू जोन्स, रोजर टूसे, नाथन एस्टल, केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल और रॉस टेलर सभी ने अपने शानदार करियर के दौरान वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पांच में समय बिताया, लेकिन केवल टर्नर और अब मिशेल ही नंबर 1 स्थान पर रहे हैं.

इस बीच, पाकिस्तान के बाबर आजम रावलपिंडी में श्रीलंका के विरुद्ध 102 रनों की पारी खेलकर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. मोहम्मद रिजवान और फखर जमान सीरीज में दो-दो अर्धशतक लगाने के बाद क्रमशः 22वें और 26वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

वनडे गेंदबाजों की लिस्ट में पाकिस्तानी लेग स्पिनर अबरार अहमद 11 पायदान की छलांग लगाकर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं. अबरार ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 41 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे.

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 5 स्थान की छलांग लगाई है. वह 23वें स्थान पर हैं. उनके अलावा, वेस्टइंडीज के जायडेन सील्स तीन स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं. रोस्टन चेज को 12 स्थान का फायदा मिला है. वह फिलहाल 46वें स्थान पर हैं.

टेस्ट रैंकिंग को देखें, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुल 6 विकेट हासिल करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. वहीं, कुलदीप यादव दो स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं. रवींद्र जडेजा चार स्थान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. ईडन गार्डन्स में 8 विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीकी ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर 20 स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

