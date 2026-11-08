दिवाली के रंग में रंगे हार्दिक पंड्या, महिका शर्मा और बेटे अगस्त्य के साथ की पूजा-अर्चना, देखें Photos

हार्दिक पंड्या ने अपनी पार्टनर माहिका शर्मा और बेटे अगस्त्य के साथ घर पर पारंपरिक पूजा करके छोटी दिवाली मनाई. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में क्रिकेटर को हाथ में जलते दीये वाली पूजा की थाली पकड़े और प्रार्थना करते हुए देखा जा सकता है, जबकि अगस्त्य भी हाथ जोड़कर उनके साथ शामिल हैं. माहिका भी इन रीतियों में हिस्सा लेती हैं, जिससे उनके पारिवारिक उत्सव की एक झलक देखने को मिलती है.

वीडियो में एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ घर का मंदिर दिख रहा है, जो चमकती हुई फेयरी लाइट्स से जगमगा रहा है. पारंपरिक भेंट-सामग्री से सजा एक चबूतरा, त्योहार के माहौल को और भी खास बना रहा है. परिवार के सभी सदस्य इस शुभ अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मंदिर के सामने इकट्ठा होते हैं.

हार्दिक के हाथ में पूजा की थाली है, जिसमें एक जलता हुआ दीया रखा है और वे एक धार्मिक किताब से प्रार्थना पढ़ रहे हैं. उनके बगल में खड़ा नन्हा अगस्त्य हाथ जोड़कर प्रार्थना में शामिल होता है. माहीका भी उनके साथ खड़ी होकर इस भक्तिपूर्ण अनुष्ठान में हिस्सा ले रही है.

हार्दिक का यह जश्न ऐसे समय में आया है जब उनके मुंबई इंडियंस से दूसरी टीम में जाने को लेकर ट्रेड लगभग फाइनल हो गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार हार्दिक पंजाब किंग्स में जा रहे हैं और पंजाब किंग्स से अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस जा रहे हैं. हार्दिक अभी भी बीसीसीआई के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. वे एक चोट से उबर रहे हैं, जिसकी वजह से वे मई से ही खेल से दूर हैं. उम्मीद की जा रही है कि आईपीएल 2027 में हार्दिक खेलते हुए नजर आएंगे.

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