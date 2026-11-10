वनडे में यशस्वी जायसवाल को मौका क्यों नहीं? पूर्व भारतीय कोच ने गौतम गंभीर को घेरा, बोले- 'यह बेतुका है'

भारत के पूर्व सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने वनडे टीम से यशस्वी जायसवाल को जगह ने देने पर भारत के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उनका मानना ​​है कि यह समझना मुश्किल है कि इतने टैलेंटेड और रन बनाने की इतनी भूख रखने वाले बल्लेबाज को टीम में रेगुलर जगह क्यों नहीं मिल रही है. जायसवाल ने 6 वनडे मैचों में 71.25 की औसत से 285 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं. हालांकि, इन आंकड़ों के बावजूद, वह भारत की व्हाइट-बॉल टीमों में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं, साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप के करीब आने के साथ, जायसवाल के टीम का रेगुलर सदस्य बनने की संभावना अभी भी अनिश्चित है.

'टॉकस्पोर्ट क्रिकेट पॉडकास्ट' पर बात करते हुए, टेन डोशेट ने जायसवाल की रन बनाने की भूख और बड़ा स्कोर न बना पाने पर उनकी निराशा के बारे में बताया. डोशेट ने कहा, "वह अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत भूखा है, आप जानते हैं, जब वह रन तो बनाता है लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाता, तो उसे सच में बहुत निराशा होती है, उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसने रन बनाने के मौके गंवा दिए, वह वनडे क्रिकेट खेलने के लिए भी बहुत बेताब है. उसे टीम में जगह नहीं मिल रही है, जो कि... सच में अजीब है."

जायसवाल को वनडे टीम से बाहर रखने पर टेन डोशेट ने इसे 'बेतुका' बताया, उन्होंने युवा बल्लेबाज की कड़ी मेहनत और लगन के बारे में भी बात की.उन्होंने कहा, "यह अजीब बात है, कल हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे जो टीम में नहीं हैं. लेकिन एक बात साफ कर दूं कि मैं बैटिंग कोच नहीं था, इसलिए खिलाड़ियों के साथ बहुत करीब से काम करने का मुझे सीधा मौका नहीं मिला. मैं बस कभी-कभी कुछ सुझाव दे देता था या बैटिंग कोच और हेड कोच की बातों में अपनी तरफ से कुछ जोड़ देता था. लेकिन हां, वह बहुत ज्यादा जुनूनी है और बहुत कड़ी मेहनत करता है. यह एक अजीब स्थिति है, क्योंकि वह नेट्स में उतना अच्छा नहीं खेलता है."

टेन डोशेट ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के दौरान जायसवाल के प्रदर्शन को भी याद किया, उन्होंने बताया कि पर्थ में पहले टेस्ट मैच के दौरान, इस युवा खिलाड़ी ने मिचेल स्टार्क की तेज और उछाल भरी गेंदों का कैसे सामना किया, जबकि प्रैक्टिस सेशन के दौरान उसे शॉर्ट गेंदों को खेलने में काफी दिक्कत हो रही थी.

उन्होंने कहा, "मैं कभी नहीं भूल सकता, यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पर्थ में.. पहले टेस्ट मैच के शुरुआती तीन ओवरों के अंदर ही, स्टार्क ने 150 किमी/घंटा की रफ्तार से एक बाउंसर फेंका और जायसवाल ने उसे 'फ्रंट ऑफ स्क्वायर' की तरफ पुल कर दिया. उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वह नेट्स में शॉर्ट गेंदों को खेल सकता है."

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