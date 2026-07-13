IND vs ENG: इंग्लैंड ने फिर बदली ओपनिंग जोड़ी, तीन स्पिनरों को मौका, पहले वनडे के लिए प्लेइंग XI का ऐलान

मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत के खिलाफ़ तीन मैचों की सीरीज़ के पहले वनडे इंटरनेशनल के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. बैटिंग ऑलराउंडर जैकब बेथेल, बेन डकेट के साथ ओपनिंग करते नज़र आएंगे. बता दें, इंग्लैंड ने वनडे सीरीज से पहले पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में भारत को 4-0 से रौंदा है. यह इंग्लैंड की भारत के खिलाफ दो या उससे अधिक मैचों की पहली टी20 सीरीज जीत रही और अब मेजबान देश की कोशिश वनडे सीरीज भी अपने नाम करने की होगी.

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जैकब बेथल को टॉप ऑर्डर में प्रमोट करने का फैसला लिया है. बोर्ड का यह फैसला दिखाता है कि इंग्लैंड डकेट के लिए एक भरोसेमंद ओपनिंग पार्टनर ढूंढना चाहता है. दिलचस्प बात यह है कि बेथेल हाल के समय में डकेट के पांचवें ओपनिंग पार्टनर बनने जा रहे हैं; उनसे पहले फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, ज़ैक क्रॉली और रेहान अहमद ने यह भूमिका निभाई है.

भारत की मजबूत बल्लेबाजों को रोकने के लिए इंग्लैंड ने स्पिन-हैवी बॉलिंग कॉम्बिनेशन चुना है, जिसमें विल जैक्स, लियाम डॉसन और आदिल राशिद शामिल हैं. जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने 4-0 से T20I सीरीज़ जीतने में अहम भूमिका निभाई थी, पिछले साल नवंबर के बाद पहली बार वनडे टीम में लौटे हैं और जोश टोंग के साथ तेज़ गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी संभालेंगे. गस एटकिंसन प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाए हैं. एजबेस्टन में सीरीज़ के पहले मैच के बाद, भारत और इंग्लैंड कार्डिफ़ (16 जुलाई) और लॉर्ड्स (19 जुलाई) में और वनडे मैच खेलेंगे.

बर्मिंघम में भारत के खिलाफ होने वाला सीरीज का पहला वनडे विकेटकीपर-बल्लेबाज़ जोस बटलर के लिए एक खास व्यक्तिगत उपलब्धि भी होगी, क्योंकि यह उनका 200वां वनडे मैच होगा. इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के अहम खिलाड़ी बटलर ने 21 फरवरी 2012 को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ़ अपना वनडे डेब्यू किया था और अब तक 39.11 की औसत से 5,515 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं.

इंग्लैंड की प्लेइंग XI: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग और आदिल रशीद.

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