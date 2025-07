Eng vs Ind: "बहुत सुंदर...', पठान सहित पूर्व क्रिकेट हुए वॉशिंगटन के कमाल पर फिदा

लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन वॉशिंगटन सुदंर (Washinton Sundar Shines) ने टीम इंडिया के लिए मैजिक का काम किया. जहां बुमराह सहित बाकी पेसर तमाम जोर लगाने के बावजूद बी जमकर खेल रहे जो. रूट (40) का विकेट नहीं ले सके, तो ऐसे समय वॉशिंगटन ने करीब आधे घंटे के भीतर ही इंग्लैंड को दो ऐसे बड़े झटके दिए कि इंग्लैंड पूरी तरह से पिछले पांव पर आ गया. निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेयस वॉशिंगटन को ही गया क्योंकि आउट होने वाले बल्लेबाज जो. रूट और आतिशी बैटिंग करने वाले इंग्लिश विकेटकीपर जैमी स्मिथ (8) के थे. और दोनों को ही सुंदर ने बोल्ड किया, तो पूर्व क्रिकेटरों और फैंस के मुंह से बस यही निकला; 'बहुत ही सुंदर.'

Washington Sundar has made solid impact in this game with these two crucial wickets. Bahot Sundar. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 13, 2025

जब लंबाई भी सही और दिशा भी, तो बल्लेबाज समझ ही नहीं पता कि आगे खेलूं या पीछे. जैमी स्मिथ के साथ ठीक यही हुआ

Washington Sundar to Jamie Smith

Straighter one perfect line and lengthpic.twitter.com/faA5oYssU2 — Cric Gold (@CricsGoldy) July 13, 2025

मनोज तिवारी की बात बिल्कुल सही है. वॉशिंगटन ने टीम इंडिया के लिए लॉर्ड्स में उम्मीद से बेहतर किया

Washington Sundar is doing wonders!pic.twitter.com/D5s4uz4ySR — Manoj Tiwari (@ManojTiwariIND) July 13, 2025

मैच का परिणाम भारत के पक्ष में आता है, तो वॉशिंगटन के योगदान को बहुत ही लंबे समय तक याद किया जाएगा

SUNDAR GETS ROoT...!!!🔥🔥



THIS IS WASHINGTON SUNDAR...!!! What a ball, memorable spell at Lord's.

,#INDvsENG pic.twitter.com/1V1jPFGdH7 — DR Yadav (@DrYadav5197) July 13, 2025

एकदम सही बात, वॉशिंगटन ने तब टीम को विकेट लेकर दिए, जब गिल को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी. एकदम सटीक टाइमिंग

Captain Shubman Gill is clearly impressed by Washington Sundar's brilliance! 🥶🔥

2 BIG wickets in a fiery spell — Root & Smith gone! 💥

Washi stepping up when it matters most. 🇮🇳👏 pic.twitter.com/QCV2L5wb7q — Choudhary kapil (@Kapilmalik3011) July 13, 2025

मीम्स कलाकार भी पूरी तरह सक्रिय है. आप देखिए कि उदाहरण कहां से लेकर आए हैं