IND vs ENG: शेन वार्न के बाद यह गेंदबाज है दुनिया में कलाई का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर, ग्रेग चैपल ने बताया

Greg Chappell on Who is the best wrist spinner in the world cricket: शेन वार्न (Shane Warne) को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अब वर्तमान क्रिकेट में कौन है उनसे जैसा गेंदबाज, इस सवाल पर आस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज ग्रेग चैपल ने रिएक्ट किया है. चैपल (Greg Chappell) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे देखकर उन्हें शेन वार्न की याद आती है. ग्रेग चैपल ने कुलदीप यादव को शेन वॉर्न के बाद सर्वश्रेष्ठ कलाई का स्पिनर करार दिया है. चैपल का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत को गेंदबाजी आक्रमण में विविधता के अभाव का खामियाजा भुगतना पड़ा. उन्होंने कुलदीप यादव को शेन वॉर्न के बाद सर्वश्रेष्ठ कलाई का स्पिनर करार देते हुए उन्हें और अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल करने की सलाह दी. (Greg Chappell on Kuldeep yadav)

भारत को पांच मैचों की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पांच विकेट से हराया. भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में आठ कैच टपकाये. चैपल ने ‘ईएसपीएन क्रिकइन्फो' के लिये अपने कॉलम में लिखा ,‘‘ हेडिंग्ले में फील्डिंग बहुत निराशाजनक थी लेकिन हार का यह अहम कारण नहीं था. भारत ने अपनी परेशानियां खुद खड़ी की थी. सबसे बड़ी गलती तो वह नो बॉल थी जिससे दूसरी पारी की शुरूआत में ही हैरी ब्रूक को जीवनदान मिला.''

आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत के सामने समस्या यह भी थी कि उसके दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर लगभग एक से ही थे. उन्होंने कहा ,‘‘भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में विविधता का अभाव था. जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी तेज गेंदबाज एक जैसे ही थे. गेंदबाजी में बदलाव के तुरंत बाद विकेट गिरने का कारण यह होता है कि बल्लेबाज को ढलने में समय लगता है. लेकिन भारतीय टीम के पास यह विकल्प नहीं था. ''

भारत के पूर्व कोच ने कहा ,‘‘ बुमराह की गैर मौजूदगी में अर्शदीप सिंह को टीम में जगह मिलनी चाहिये. इसके साथ ही कुलदीप यादव को भी उतारना चाहिये जो शेन वॉर्न के बाद कलाई का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर है . ''