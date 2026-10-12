अभिषेक शर्मा या गेंदबाज? तीसरे टी20 में भारत की जीत का असली टर्निंग प्वाइंट क्या था? यहां पलटा पूरा मैच

भारत ने तीसरा टी-20 मैच 14 रन से जीत लिया. भारत की जीत में अभिषेक शर्मा 69 रन और अर्शदीप सिंह के 3 विकेट काफी अहम रहे जिसके दम पर भारतीय टीम को जीत हासिल मिली, एक ने बल्ले से तो दूसरे ने गेंद से मैच को बदलने का काम किया. यही कारण रहा कि अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा एक ऐसा खिलाड़ी भी था जिसकी एक छोटी लेकिन अहम पारी ने मैच को बदलने का काम किया.

ये 13 रन और पलट गया मैच

एक समय भारतीय पारी के दौरान आखिरी 5 ओवर में भारत के बल्लेबाज जल्दी-जल्दी आउट हो रहे थे. ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 210-15 तक ही पहुंच पाएगी. 19 ओवर तक भारत के 9 विकेट 210 रन पर गिर गए थे. फैन्स को लग रहा था कि अब भारतीय टीम 220 तक भी नहीं पहुंच पाएगी लेकिन किस्मत ने प्रिंस यादव का साथ दिया.

आखिरी ओवर में प्रिंस यादव ने 13 रन बनाए जिसमें तीन चौके शामिल थे. प्रिंस के 13 रन के दम पर भारतीय टीम 223 रन पहुंचने में सफल रही जिसने मैच में सारा फर्क पैदा किया. अगर ये 13 रन नहीं बनते तो भारतीय टीम इस मैच को हार सकती थी.

क्योंकि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने अंत तक हार नहीं मानी थी, यहां तक कि आखिरी ओवर में कैरेबियन ने 22 रन ठोके थे. अगर 223 से कम का लक्ष्य भारतीय टीम को मिलता तो यकीनन वेस्टइंडीज के पास जीत का मौका होता.

प्रिंस ने जहां अपनी बल्लेबाजी के दौरान 6 गेंद पर 13 रन बनाए तो वहीं, गेंदबाजी में 4 ओवर में 37 रन दिए, खासकर प्रिंस ने डेथ ओवर में ज्यादा रन नहीं दिए जिसने भारत के लिए जीत की नींव रखी, हालांकि अनुभवी अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लेकर मैच को खत्म करने में सहायता की.

प्रिंस यादव बने मैच का असली टर्निंग प्वाइंट

बल्ले से 6 गेंदों पर 13 रन

सिर्फ 37 रन वाले 4 अहम ओवर

प्रिंस यादव ने कुछ ऐसे कैरेबियन बैटरों को बांध दिया

• 5वां ओवर: 9 रन

• 12वां ओवर, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद नमन के 21 रन देने के ठीक बाद: 9 रन

• 17वां ओवर: 9 रन

• 19वां ओवर: 11 रन

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