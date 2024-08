Abdullah Shafique: 'लो जी हो गई ना किरकिरी, ऐसे कौन आउट होता है भाई, कुछ इस अंदाज़ में शफीक हुए क्लीन बोल्ड

Abdullah Shafique Bowled Out vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में करारी हार के बाद पाकिस्तान टीम के लिए वापसी करना हर हाल में जरुरी है. दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश के वजह से खेल शुरू भी नहीं हो पाया था. जिसके बाद वापस से दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और पाकिस्तान को अब्दुल्लाह शफीक के रूप में पहला झटका लगा जब तस्कीन अहमद की लहराती हुई गेंद ने शफीक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. तस्कीन की लहराती हुई गेंद शफीक को चकमा देते हुए सीधे विकेट पर जा लगी.

