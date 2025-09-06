विज्ञापन

BPSC परीक्षा का कटऑफ कितना होता है? जानें एग्जाम पैटर्न से लेकर नियमों तक की हर जानकारी

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आप अपनी तैयारी के दौरान पिछले साल के कटऑफ को जरूर देखें, लेकिन हमेशा उससे अधिक अंक लाने का लक्ष्य रखें ताकि अंतिम चयन की संभावना बढ़ सके.

Bihar Competitive Exam 2025 : बीपीएससी चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार चरण शामिल हैं.

Bpsc exam 2025 : बिहार लोक सेवा आयोग ने (बीपीएससी) 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी जारी कर दी है. ऐसे में उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 को राज्य के 37 जिलों में 912 केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं इस परीक्षा का पैटर्न और कटऑफ कितना जाता है.

BPSC 71th एडमिट कार्ड हो गया है जारी, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले इन बातों का रखें खयाल

BPSC एग्जाम पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims exam)

यह एक 150 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है. 71वीं BPSC परीक्षा के अनुसार, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी.

मुख्य परीक्षा (Mains exam)

इसमें कुल 5 पेपर की होते हैं, जिनमें से एक सामान्य हिंदी और अन्य चार पेपर वर्णनात्मक होते हैं, जो कुल 900 अंकों की होती है. बता दें कि सामान्य हिंदी 100 अंकों का होता है जिसे उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत लाना अनिवार्य होता है.

व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार), जो 120 अंकों का होता है.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि तैयारी के दौरान पिछले साल के कटऑफ को जरूर देखें, इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कितने नंबर सेलेक्शन के लिए लाना जरूरी है..

BPSC 70वीं परीक्षा का कटऑफ गया था

अनारक्षित -91.00
अनारक्षित-81
EWUS-83
EWUS महिला -73
एससी-70.33
एससी महिला-55
एसटी-65.33
एसटी महिला -65.33
EBC -82
EBC महिला -69.33
BC-84.67
बीसी महिला 75
बीसीएल-71.33


 

