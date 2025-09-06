विज्ञापन

BPSC 71th एडमिट कार्ड हो गया है जारी, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले इन बातों का रखें खयाल

BPSC PT Exam Admit Card 2025: बीपीएससी 71वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है. 13 सिंतबर से परीक्षा है, नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. एग्जाम गाइडलाइन भी चेक कर लें.

Read Time: 2 mins
Share
BPSC 71th एडमिट कार्ड हो गया है जारी, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले इन बातों का रखें खयाल
BPSC PT Exam Admit Card 2025
नई दिल्ली:

BPSC 71th Admit Card Released: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली परीक्षा पीसीएस की 71वीं पीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 13 सितंबर से परीक्षा है तो एडमिट कार्ड 7 दिन पहले जारी किया गया है. स्टूडेंट्स जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट  bpscpat.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप वेबसाइट पर एडमिट कार्ड का लिंक ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा इंतजार कर लें. या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही गाइडलाइन भी जान लें, क्योंकि पेपर लीक को लेकर बिहार सरकारी काफी सख्त है इसलिए कोई लापवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी.

BPSC 71th Admit Card Released Direct Link To Download

BPSC 71th Admit Card:  आसान स्टेप्स से ऐसे करें डाउनलोड

  • उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpscpat.bihar.gov.in पर जाएं.

  • इसके बाद होमपेज पर मौजूद एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.
  • अब मांगी गई जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
  • इसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर नजर आएगा इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकालें.

इन बातों का रखें ध्यान

स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वे दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें. अगर किसी भी तरह की कोई गलती एडमिट कार्ड पर होती है तो उसे विभाग से संपर्क कर सही करा सकते हैं. 

BPSC PT Exam 2025 Guideline: एग्जाम के नियमों का करें पालन

  • 13 सिंतबर 2025 को ये परीक्षा होने वाली है,
  • एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूव भी लेकर जाएं,
  • साथ एडमिट कार्ड पर सभी नियम बता दिए गए हैं.
  • एग्जाम सेंटर में रिपोर्टिंग समय से पहुंचे नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी.
  • इसके बाद किसी भी तरह का कोई इलेक्टॅॉनिक सामान न ले जाएं.
  • महिलाएं हल्के कपड़े पहने, किसी भी तरह का कोई मेटल एग्जाम सेंटर में मना है.
  • पानी का बोलत ले जा सकते हैं,
  • स्मार्ट घड़ी मनाही है.

ये भी पढ़ें-10वीं और 12वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, Bihar SCPS में निकली कई पदों पर भर्ती

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BPSC PT Exam, BPSC Admit Card, BPSC Admit Card 2025, BPSC Admit Card Download, BPSC Exam 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com