CBSE और CISCE में क्या है बड़ा अंतर, कौन है सबस ज्यादा बेहतर Board?

What is difference between CBSE and CISCE: CBSE बोर्ड की परीक्षाएं बस शुरू होने वाली है, वहीं CISCE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है. इन दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के बीच अक्सर कॉम्पटिशन देखने को मिलता है. CBSE बोर्ड देश भर में लोकप्रिय है, इसका फुल फॉर्म केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है. सीबीएसई बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन होता है. आंकडों के मुताबिक, देश भर में सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की संख्या 27,000 से ज्यादा है. इतना ही नहीं विदेशो में भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल 28 देशों में मौजूद है. भारत सरकार द्वारा संचालित ये बोर्ड सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से एफिलिएटेड होते हैं. ये बोर्ड सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए काम करते हैं. ये कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े लेवल पर काम करता है, स्कूलों के अलावा सीबीएसई भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित कराता है.

CISCE बोर्ड

CISCE एक प्राइवेट बोर्ड है, जिसका फुल फॉर्म इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन होता है. देश और विदेश में 2300 से अधिक स्कूल सीआईएससीई से संबंद्ध हैं. इसमें दो पार्ट होते हैं 10वीं क्लास को आईसीएसई ICSE और 12वीं को आईएससी (ISC) बोलते हैं. CISCE बोर्ड के स्कूल केवल इंग्लिश मीडियम के होते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के होते हैं. विदेशों में पढ़ने के लिए आईसीएसई बोर्ड फायदेमंद हो सकता है.

दोनों में से किसका सिलेबस होता है ज्यादा आसान?

CBSE बोर्ड, CISCE बोर्ड के सिलेबस में काफी अंतर होता है. हालांकि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को आईसीएसई बोर्ड के मुकाबले ज्यादा आसान माना जाता है. सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है.

