upsc cse 2025 service allocation: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा-2025 में सफल अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार ने सेवा एवं कैडर आवंटित कर दिया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 28 नवंबर 2026 को जारी प्रथम चरण की सूची के अनुसार, UPSC की अनुशंसा पर उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) तथा विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं (ग्रुप ‘A' और ‘B') में नियुक्ति दी गई है.

अनन्‍या शर्मा AIR-13 पाकर IFS बनीं

जारी सूची में खास बात यह रही कि शीर्ष रैंक हासिल करने वाले अधिकांश उम्मीदवारों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) को अपनी पहली पसंद बनाया. एक से 56वीं रैंक तक के अभ्यर्थियों में केवल अनन्या शर्मा का फैसला सबसे अलग नजर आया. जहां बाकी उम्मीदवारों ने IAS को प्राथमिकता दी, वहीं अनन्या शर्मा ने भारतीय विदेश सेवा (IFS) का चयन किया. अनन्‍या शर्मा ने अख‍िल भारतीय स्‍तर पर 13वीं रैंक हास‍िल की थी. रैंक के ह‍िसाब से उनका भारतीय प्रशासन‍िक सेवा में आसानी से चयन हो सकता था.

सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले अनुज अग्निहोत्री को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) आवंटित की गई है. इसके अलावा शीर्ष रैंक वाले अधिकांश अभ्यर्थियों को भी उनकी वरीयता के आधार पर IAS मिला है.

विशेषज्ञों का मानना है कि आमतौर पर सिविल सेवा परीक्षा के टॉप रैंकर्स IAS को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि यह देश के प्रशासनिक ढांचे में सबसे प्रभावशाली और व्यापक जिम्मेदारियों वाली सेवा मानी जाती है. वहीं, IFS चुनने वाले उम्मीदवार विदेश नीति, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त करते हैं.

DoPT की ओर से 29 नवंबर 2026 को वेबसाइट पर अपलोड की गई यह सूची सिविल सेवा परीक्षा-2025 के सफल अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है. आगामी चरणों में शेष उम्मीदवारों के सेवा आवंटन से संबंधित सूचियां भी जारी की जा सकती हैं. अब ये अभ्‍यर्थी उत्‍तराखंड के मसूरी स्थित LBSNAA में शुरुआती ट्रेन‍िंंग के बाद अपनी-अपनी सर्विस के ह‍िसाब से संबंधीत प्रश‍िक्षण अकादम‍ी में जाएंगे. जैसे आईपीएस को हैदराबाद स्थित SVPNPA में प्रश‍िक्षण म‍िलेगा.



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