UP Board Exam 2022: यूपी बोर्ड जल्द ही प्री-बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी करेगा, लेटेस्ट अपडेट यहां...

परिषद जल्द ही बोर्ड परीक्षा तिथियों की घोषणा करेगा.

UP Board Exam 2022: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 में भाग लेने के इच्छुक सभी छात्रों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य किया है. परिषद ने यह घोषणा यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा तिथि पत्र जारी करने से पहले की है. उत्तर प्रदेश में आज से मतदान शुरू है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगे. रिपोर्टों के अनुसार, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 मार्च 2022 में आयोजित की जाएगी. जल्द ही परीक्षा तिथियों के आधिकारिक घोषणा की जाएगी. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की डेटशीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी करेगा.



प्री-बोर्ड का फॉरेट (Pre-Board To Follow Same Format)

यूपी बोर्ड द्वारा आधिकारिक घोषणा के अनुसार, वार्षिक हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं में प्री-बोर्ड परीक्षाओं के समान फॉरेट होगा, ताकि छात्रों को फॉरेट से परिचित कराया जा सके. सभी संबंधित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों को बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है.



मार्च में आएगी डेट शीट (UP Board Exam 2022 Date Sheet)

यूपीएमएसपी की ओर से प्री-बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित कराने के निर्देश जारी किए जाने के बाद बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा हो सकती है. परीक्षा की तारीख के साथ ही डेट शीट भी जारी की जाएगी. हालांकि, यूपी बोर्ड की ओर से अब तक तारीखों को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है. संभावना है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए यूपीएमएसपी डेट शीट मार्च 2022 के पहले सप्ताह में जारी करेगा. इसके बाद परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.