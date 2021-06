RSMSSB JE Result 2021: जूनियर इंजीनियर के लिए जारी हुए रिजल्ट, जानें- कैसे करें चेक

राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने डिप्लोमा और डिग्री के लिए जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) के पद के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम की सिलेक्शन लिस्ट और फाइनल आंसर की अपलोड कर दी है. जो उम्मीदवार 26 दिसंबर 2020 को RSMSSB JE परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे RSMSSB परिणाम RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट - rsmssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार, जिनका रोल नंबर सूची में उपलब्ध है, अब दस्तावेज़ सत्यापन (DV) के लिए उपस्थित होंगे.

RSMSSB JE Result 2021: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- लेटेस्ट न्यू सेक्शन में जाकर ‘JEN 2020 : Mechanical/Electrical (Diploma) : List of Selected Candidates for Document Verification' OR 'JEN 2020 : Mechanical/Electrical (Degree) : List of Selected Candidates for Document Verification' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- ‘Download' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- RSMSSB JE रिजल्ट का पीडीएफ आपके सामने होगा.

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सहित विभिन्न विभागों के तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर पदों के लिए 1054 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती की जा रही है.