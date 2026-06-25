सिर्फ साफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं AI की वजह से मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, कंसल्टिंग की सैलरी में 147% तक का उछाल, पर कैसे?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर अक्सर यह चिंता जताई जाती है कि यह नौकरियां खत्म कर देगा. लेकिन एक नई रिपोर्ट इस सोच से अलग तस्वीर पेश करती है. India AI Workforce Report 2026 के अनुसार, AI स्किल्स सीखने वाले प्रोफेशनल्स की औसत सैलरी में 147% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका सबसे बड़ा फायदा केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नहीं, बल्कि मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशंस, कंसल्टिंग और लीडरशिप जैसे गैर-तकनीकी क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी मिला.

रिपोर्ट में क्या कहा गया है

Scaler द्वारा जारी India AI Workforce Report 2026 में 11,444 प्रोफेशनल्स के डेटा का विश्लेषण किया गया. रिपोर्ट के अनुसार-

- AI सीखने के बाद औसतन 147% सैलरी ग्रोथ दर्ज की गई.

- शुरुआती करियर वाले कर्मचारियों की सैलरी में 155% तक बढ़ोतरी देखी गई.

- AI अब केवल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है, AI से जुड़े 50% से अधिक करियर अवसर गैर-तकनीकी क्षेत्रों में हैं.

गैर-तकनीकी प्रोफेशनल्स को क्यों मिल रहा है फायदा

कुछ साल पहले तक AI को मुख्य रूप से प्रोग्रामर और डेटा साइंटिस्ट का टूल माना जाता था. अब कंपनियां लगभग हर विभाग में AI का इस्तेमाल कर रही हैं. इन क्षेत्रों में AI स्किल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है-

मार्केटिंग

HR

फाइनेंस

बिजनेस कंसल्टिंग

ऑपरेशंस

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट

लीडरशिप रोल्स

AI की मदद से डेटा विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना, कंटेंट बनाना, ऑटोमेशन और निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता और मूल्य दोनों बढ़ते हैं.

महिलाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी

रिपोर्ट में महिलाओं को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं-

- AI-आधारित भूमिकाओं में जाने वाली महिलाओं की औसत सैलरी में 145% की वृद्धि हुई.

- महिला QA इंजीनियरों के वेतन में कुछ मामलों में 574% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई.

- HR, मार्केटिंग और अकादमिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है.

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छोटे शहरों के युवाओं को भी मिल रहे अवसर

AI का असर अब केवल बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे टेक हब तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार-

- लगभग हर पांच में से एक AI सीखने वाला व्यक्ति टियर-2 शहरों से है.

- लखनऊ, जयपुर, पटना, इंदौर, नागपुर और कोयंबटूर जैसे शहरों के युवाओं को भी बेहतर करियर अवसर मिल रहे हैं.

क्या AI सीखना सभी के लिए जरूरी हो गया है

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में AI केवल एक तकनीकी स्किल नहीं, बल्कि लगभग हर प्रोफेशन की बुनियादी क्षमता बन सकती है. इनका सही उपयोग करने वाले कर्मचारी कम समय में अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाला काम कर पा रहे हैं.

क्या सिर्फ AI सीखने से ही सैलरी बढ़ जाएगी

नहीं. रिपोर्ट यह दिखाती है कि AI स्किल्स और बेहतर वेतन के बीच मजबूत संबंध है, लेकिन वेतन वृद्धि कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जैसे- अनुभव, उद्योग (Industry), भूमिका (Role), कंपनी आदि.

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल AI टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर देने से हर स्थिति में उत्पादकता या वेतन बढ़ना तय नहीं होता. संगठन की कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण और व्यक्ति की अन्य क्षमताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.