JMI Entrance 2025: अब साउथ इंडिया में नहीं होगा JMI का एंट्रेंस एग्जाम, एकमात्र सेंटर 'तिरुवनंतपुरम' हुआ लिस्ट से बाहर

JMI Exam Centre: जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी (JMI) में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही एक जामिया ने एक अपडेट जारी किया है. दरअसल, जेएमआई ने तिरुवनंतपुरम को एग्जाम सेंटर की लिस्ट से हटा लिया है. तिरुवनंतपुरम दक्षिण भारत का एक मात्र जामिया का एग्जाम सेंटर था. इस सेंटर को हटाकर उत्तर और मध्य भारत में दो नए परीक्षा केंद्र जोड़े गए हैं. इस बदलाव के बाद जामिया को लेकर खूब चर्चा हो रही है.

जामिया के मुख्य मीडिया समन्वयक प्रोफेसर क़मरुल हसन ने बताया कि यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस समिति परीक्षा सेंटर को लेकर फैसला करती है. देश के अलग-अलग शहरों में कहां सेंटर होना चाहिए इसे लेकर काफी गहन सोच विचार करती है, इसके बाद निर्णय लिया जाता है. जब उन्हें इस बारे में बताया गया कि दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम के अलावा कोई सेंटर नहीं है तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस पर जांच करेंगे.

Jamia Millia Islamia University (JMI) has removed Thiruvananthapuram from its list of entrance test centres. And it was the only such centre in south India! The city, moreover, witnessed at least 550 students taking the exams. An inexplicable decision: has @jmiu_official decided…