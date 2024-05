CUET 2024: इस राज्य में सीयूईटी नहीं है लागू, यहां के जाने-माने विश्वविद्यालयों में बिना सीयूईटी स्कोर मिलेगा दाखिला

CUET Score is not mandatory in this State: देश में पिछले दो साल से सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET 2024) लागू है. अब इसी प्रवेश परीक्षा के जरिए देशभर के किसी भी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता है. फिलहाल सीयूईटी यूजी की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके जरिए छात्रों को 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 57 राज्य विश्वविद्यालय, 37 डीम्ड, 196 निजी और 8 अन्य विश्वविद्यालयों में प्रस्तावित विभिन्न यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा. बिना इस परीक्षा को पास किए किसी भी स्टूडेंट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं मिलेगा. हालांकि अभी भी कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने सीयूईटी नियम को लागू नहीं किया है, जिसके चलते छात्रों को इन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों बिना सीयूईटी स्कोर के ही यूजी प्रोग्राम में दाखिला मिल जाता है. ऐसी ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की लिस्ट में लिस्ट में असम के भी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों शामिल हैं.असम में कॉलेज प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर अनिवार्य नहीं है.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, असम में राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों से स्पष्ट निर्देश के अभाव के कारण असम के अधिकांश सामान्य डिग्री कॉलेज शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीयूईटी स्कोर लागू नहीं होगा. असम कॉलेज प्रिंसिपल काउंसिल के महासचिव रंजन कलिता ने कहा, ''हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकांश कॉलेज अंतिम योग्यता परीक्षा (बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा) में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए जैसे अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में छात्रों का नामांकन करेंगे. छात्रों को मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलेगा. ''

असम के इन विश्वविद्यालयों में सीयूईटी लागू

असम राज्य के कॉटन यूनिवर्सिटी में सभी विभागों में 40 प्रतिशत सीटें सीयूईटी से भरी जाएंगी. कॉटन यूनिवर्सिटी के अकादमिक रजिस्ट्रार बेदांता बोरा ने कहा है कि सीयूईटी में बैठने वालों को प्राथमिकता मिलेगी. वहीं आर्य विद्यापीठ कॉलेज (स्वायत्त) भी सीयूईटी स्कोर के आधार पर प्रवेश को प्राथमिकता दे रहा है.

असम में 345 डिग्री कॉलेज

असम में सरकारी और प्रांतीयकृत (provincialized) संस्थानों सहित लगभग 345 सामान्य डिग्री कॉलेज हैं. राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने असम उच्च शिक्षा प्रवेश पोर्टल के तहत राज्य में सभी यूजी प्रवेश का प्रावधान किया है, जो समर्थ ई-गवर्नेंस सूट द्वारा समर्थित एक एकीकृत एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है. फिलहाल प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन एडमिशन की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने सीयूईटी उपस्थिति को अनिवार्य नहीं बनाया है, क्योंकि लोगों इस प्रवेश परीक्षा को लेकर अवेयर नहीं है. अगर सीयूईटी स्कोर अनिवार्य हो जाता है तो कई छात्र खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों को इस साल प्रवेश नहीं मिल पाएगा.

