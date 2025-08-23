विज्ञापन

BHU UG Admission 2025: चौथे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी, इस तारीख तक जमा करें फीस

उम्मीदवारों को अपना अलॉटमेंट स्टेटस जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर अपने CUET यूजी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा.

विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, जिन छात्रों को इस राउंड में सीट अलॉट की गई है

BHU UG Admission 2025: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी की एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए चौथे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन लोगों ने यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए बीएचयू में आवेदन किया था, वे अब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल bhucuet.samart.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, जिन छात्रों को इस राउंड में सीट अलॉट की है, उन्हें अपनी एडमिशन फीस ऑनलाइन जमा करने के लिए एक तय समय सीमा दिया गया है. उम्मीदवारों को 25 अगस्त, 2025 को फीस जमा करके अपनी सीट पक्की करनी होगी.

अगर कोई उम्मीदवार दी गई समय सीमा के भीतर फीस जमा नहीं कर पाता है, तो उसका सीट कैंसिल कर दी जाएगी और वह सीट अगले राउंड के लिए खाली मान ली जाएगी.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

उम्मीदवारों को अपना अलॉटमेंट स्टेटस जांचने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर अपने CUET यूजी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद, वे डैशबोर्ड पर सीट अलॉटमेंट का परिणाम देख सकते हैं.

CUET, BHU Cut-off 2025, BHU Samarth Portal
