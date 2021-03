CGP Prelims result 2020: रिजल्ट हुआ जारी, जानें- कैसे करना है चेक, यहां डायरेक्ट देखें अपने स्कोर

जो उम्मीदवार CGPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में उपस्थित हुए हैं, वे अपना परिणाम psc.cg.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं. आयोग ने 14 फरवरी 2021 को CGPSC राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 आयोजित की थी.

CGPSC Prelims result 2020: कैसे चेक करना है रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- "Result" tab and click on the link that reads, "WRITTEN EXAM RESULT -STATE SERVICE (PRELIMS) EXAMINATION-2020 (14-03-2021)" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- CGPSC प्रीलिम्स रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

स्टेप 4- रिजल्ट डाउनलोड करें.

स्टेप 5- फिर भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (रिजल्ट डायरेक्ट चेक करने के लिए यहां करें क्लिक)