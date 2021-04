CBSE ने जारी किए ग्रुप A परीक्षा के लिए स्कोरकार्ड, ऐसे करें चेक

सहायक सचिव, सहायक सचिव (आईटी), और विश्लेषक (आईटी) के पद के लिए सीबीटी परीक्षा 28 जनवरी से 31 जनवरी, 2020 तक आयोजित की गई थी और 16 अक्टूबर, 2020 को इसके परिणाम घोषित किए गए थे. इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए जो फरवरी और मार्च के महीने में निर्धारित की गई थी और उसी के लिए परिणाम 22 मार्च 2021 को जारी किया गया था.

CBSE Group A Scorecards: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in. पर जाएं.

स्टेप 2- " New Website" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- "core card (s) for the post of Assistant Secretary, Assistant Secretary (IT), and Analyst ( IT) - 01/04/2021" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4-मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5- स्कोरकार्ड आपके सामने होगा. (डायरेक्ट स्कोरकार्ड देखने के लिए यहां करें क्लिक)

स्टेप 6- इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.