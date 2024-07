CBSE का साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजन करने से इनकार, क्या है इसकी सच्चाई, बोर्ड ने जारी किया बयान 

CBSE Board Exam Twice A Year Viral News: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की साल 2024 की बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं और उनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया है. फिलहाल सीबीएसई बोर्ड सप्लीमेंट्री बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा है. इसी बीच सीबीएसई की एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड ने साल में दो बार बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से इनकार कर दिया है. सीबीएसई ने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं है. इस मामले में सीबीएसई ने बयान जारी कर इन खबरों का खंडन किया है. बोर्ड ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि वायरल हो रही इस खबर का कोई आधार नहीं है. यह पूरी तरह गलत है. मंत्रालय और सीबीएसई के बीच किए गए किसी भी संचार में इसका कोई आधार नहीं है.

This is in reference to the news article covered in Hindustan Times – Delhi edition dated 30/06/2024 titled- `Cannot conduct Board Exams twice a year :CBSE' (Fareeha Iftikhar) . A few other news media have also covered similar news story.

