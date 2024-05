CBSE Board Result 2024: सीबीएसई 10वीं, 12वीं का रिजल्ट घोषित, 10वीं का पास प्रतिशत 93.6% और 12वीं का 87.98 रहा

CBSE Board 12th Result 2024 Declared Live Updates: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट घोषित, 87.98% स्टूडेंट पास, लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा, Direct Link

इस साल सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में वृद्धि दर्ज की गई है. सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.6 दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष के 93.12% से थोड़ा अधिक है. वहीं इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 12वीं का कुल पास प्रतिशत 87.98% दर्ज किया गया है.

लड़कियों का बेहतर शानदार

इस साल सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा में कुल 1,62,1224 छात्रों ने भाग लिया था, जिनमें से 1,42,6420 छात्र उत्तीर्ण हुए. लड़कियों ने 91.52% अंक हासिल कर लड़कों को पछाड़ दिया है. लड़कों ने 85.12% अंक हासिल किए हैं. वहीं सीबीएसई 10वीं लड़कियों ने लड़कों से 2.04% बेहतर प्रदर्शन किया है. लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 94.75% और लड़कों का 92.71% रहा है. पिछले वर्ष के 90% के मुकाबले इस वर्ष ट्रांसजेंडर छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़कर 91.3% हो गया है.

सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2024 कैसे चेक करें | How to Check CBSE Class 10th Result 2024

सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें.

फिर Secondary School Examination (Class X) Results 2024 (Link 1, 2, 3) - Announced on 13th May 2024

या Senior School Certificate Examination (Class XII) Results 2024 (Link 1, 2, 3) - Announced on 13th May 2024 लिंक पर क्लिक करें.

अब स्टूडेंट रोल नंबर, स्कूल नंबर या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.

ऐसा करे का साथ ही सीबीएसई बोर्ड 10वीं और सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

अब सीबीएसई 10वीं, 12वीं रिजल्ट चेक करने के बाद प्रिंट निकालें और भविष्य के लिए सहेंजे.

