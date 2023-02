Adani Bond Surge: अडानी समूह के बॉन्ड ने लगाई रिकॉर्ड छलांग, जानें क्या है वजह

ब्लूमबर्ग से बात करते हुए नाम न छापने की शर्त पर सूत्र ने कहा कि 15 साल की संभावित मैच्योरिटी के साथ लॉन्ग-टर्म के निजी प्लेसमेंट नोटों के साथ किया जाएगा. इससे पहले ब्लूमबर्ग न्यूज ने गुरुवार को पहले बताया था कि अडानी समूह अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) सहित अपनी कुछ कंपनियों के लिए निजी तौर पर रखे गए बॉन्ड की पेशकश पर विचार कर रहा है. शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह निवेशकों का भरोसा बनाए रखना चाह रहा है. हिंडनबर्ग रिसर्च में लगाए गए आरोपों को अडानी समूह ने "फर्जी" बताया है.

सूत्र के अनुसार, कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि वह इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन से पहले कमाई के लिए समूह के नेट ड्बिट रेशियो को अगले साल तीन गुना से कम करने की मांग कर रहा है, जो वर्तमान में 3.2 गुना है. इससे पहले अडानी समूह ने कहा था कि उसकी कंपनियों को कोई मटेरियल रीफाइनेंसिंग रिस्का का सामना नहीं करना पड़ा और उसे निकट अवधि लिक्विडिटी की कोई आवश्यकता नहीं है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)