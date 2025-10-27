इस दिन रिलीज हो रही जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड, महंगी हुई टिकट की कीमतें

या अली, जाने क्या चाहे मन बावरा, सुबह सुबह, माही वे और दिलरुबा जैसे गानों के लिए फेमस असमिया गायक जुबीन गर्ग का 52 साल की उम्र में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते समय एक दुर्घटना में निधन हो गया था. जुबीन के निधन से हर कोई चौंक गया था. वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर में थे और 20-21 सितंबर को परफॉर्म करने वाले थे. जुबीन के इस तरह चले जाने के गम से फैंस अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं. अब जुबीन की आखिरी फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है और इसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. जुबीन की इस आखिरी फिल्म का नाम रोई रोई बिनाले है.

एडवांस बुकिंग हुई शुरू

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. रिलीज से पहले ही इस फिल्म न एडवांस बुकिंग से लाखों में कमाई कर ली है.रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन की अब तक 41.20 लाख ग्रॉस कमाई कर ली है. फिल्म के अब तक 13.5K टिकट बिक चुके हैं. पूरे राज्य की 102 शोज की ये टिकटें बिकीं हैं. इस फिल्म में जुबीन के साथ मौसमी अलीफ़ा, जॉय कश्यप, और अचुरज्या बोरपात्रा अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

फैंस इस वजह से हुए निराश

जुबीन की आखिरी फिल्म देखने के लिए लोग जितने एक्साइटेड हैं उनके हाथ निराशा लग रही है. फिल्म की टिकट के प्राइज बढ़ा दिए गए हैं. जुबीन के फैंस तब हैरान और सरप्राइज रह गए जब उन्हें पता चला कि सिनेमाघरों ने टिकट की कीमतें अचानक बढ़ा दी हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, रोई रोई बिनाले टीम ने एक बयान जारी कर बताया कि यह बढ़ोतरी डायनेमिक प्राइसिंग के कारण हुई है-यह पीवीआर और सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्स में इस्तेमाल की जाने वाली एक मानक प्रणाली है. जहां एक निश्चित प्रतिशत सीटें बुक होने के बाद टिकट की कीमतें बढ़ जाती

हैं.