संजय खान की पत्नी जरीन खान का निधन, शोक में फिल्म इंडस्ट्री, पढ़ें पूरी खबर

Sanjay Khan Wife Zarine Khan Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. मशहूर अभिनेता और फिल्ममेकर संजय खान की पत्नी, और जायेद-सुजैन खान की मां जरीन खान का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली. उनके निधन से खान परिवार और पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है. सोशल मीडिया पर उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है.

जरीन खान न सिर्फ एक प्रतिष्ठित परिवार की सदस्य थीं, बल्कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बॉलीवुड में भी काम किया था. वे फिल्मों ‘तेरे घर के सामने' और ‘एक फूल दो माली' में नजर आई थीं. उस दौर में उनकी सादगी, सुंदरता और विनम्र स्वभाव ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. हालांकि, शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार को प्राथमिकता दी.

संजय और जरीन खान की प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं थी. दोनों की पहली मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी, जो आगे चलकर दोस्ती में और फिर प्यार में बदल गई. साल 1966 में दोनों ने शादी की और साथ में एक खुशहाल परिवार बसाया. उनके बच्चों-सुजैन खान और जायेद खान ने हमेशा अपनी मां के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम व्यक्त किया है. जायेद ने हाल ही में अपनी मां के लिए लिखा था, “मां का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.” वहीं सुजैन ने उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा बताया था.

जरीन खान अपनी शालीनता, गरिमा और पारिवारिक मूल्यों के लिए जानी जाती थीं. उनके जाने से बॉलीवुड ने एक ऐसी शख्सियत खो दी है, जिसने पर्दे पर भले कम समय बिताया, लेकिन अपने व्यक्तित्व से सबका दिल जीत लिया.