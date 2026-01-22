युजवेंद्र चहल का फिर टूटा दिल! आरजे महवश से हो गया ब्रेकअप? इंस्टाग्राम से मिला ये हिंट

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. पहले पत्नी धनाश्री वर्मा से तलाक, फिर आरजे महवश के साथ उनका रूमर्ड अफेयर और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों की बीच की दोस्ती भी खत्म हो गई है. पिछले काफी समय से साथ-साथ नजर आ रहे युजवेंद्र और महवश की राहें ऐसा लग रहा है कि जुदा हो गई हैं. दोनों ने कभी भी डेटिंग की अफवाहों को कनफर्म नहीं किया था लेकिन अब रिश्ता ऑफीशियल होने से पहले नई खबरें वायरल हो रही हैं. खबर है युजवेंद्र और महवश ने एक दूसरे को अन फॉलो कर लिया है.

पैपराजी के जरिए लीक हुई खबर

पैपराजी वरिंदर चावला ने 21 जनवरी, 2026 को दोनों के एक-दूसरे को अनफॉलो करने का अपडेट शेयर किया. जल्द ही फैंस सितारों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर गए और चेक किया तो पता चला कि वे सच में एक-दूसरे की फॉलोअर्स लिस्ट में नहीं थे. युजवेंद्र चहल और RJ महवश (महवश अमु) के कई महीनों से डेट करने की अफवाहें थीं. भारतीय गेंदबाज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनाश्री वर्मा से तलाक फाइनल होने के बाद तो युजवेंद्र के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी. चाहे कोई इम्पॉर्टेंट मैच हो या आउटिंग दोनों साथ ही दिख रहे थे लेकिन अचानक अब रिश्ता टूटने की खबरों ने एक बार फिर फैन्स को हैरान किया है.

युजवेंद्र बार-बार करते रहे रिश्ते से इंकार

भले ही युजवेंद्र कई मौकों पर महवश के साथ नजर आए लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर कोई कमेंट या स्टेटमेंट जारी नहीं की. यही वजह रही कि अफवाहें कभी खत्म नहीं हुईं. हाल में युजवेंद्र और उनकी एक्स वाइफ धनाश्री के शो 'द 50' में एक साथ आने की खबर आई थी. इसके चलते एक बार फिर महवश का नाम चर्चा में आ गया था.

