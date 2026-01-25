युजवेंद्र चहल की जिंदगी में आई नई हसीना? आरजे महवश से ब्रेकअप की खबरों के बीच इस एक्ट्रेस के साथ दिखे चहल

Yuzvendra Chahal with mystry girl: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं. खबर थी कि उनके और आरजे महवश के बीच कुछ दूरियां आ गई हैं. ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर लिया है. अब इस अनफॉलो गेम के बीच युजवेंद्र दोबारा चर्चा में हैं. इस बार आरजे महवश की वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से. जी हां महवश को अनफॉलो करने के बाद युजवेंद्र किसी और के साथ नजर आए और ये मुलाकात सुर्खियों में आ गई. युजवेंद्र किसी और के साथ नहीं बल्कि एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा के साथ नजर आए. दोनों को शनिवार 24 तारीख शाम को मुंबई में साथ देखा गया.

ये दोनों साथ क्यों दिखे, मुलाकात किस बात को लेकर थी या महज इत्तेफाक था इसे लेकर कोई और जानकारी नहीं मिली है. लेकिन वीडियो ने नेटिजन्स को एक्साइटेड जरूर कर दिया है कि कही महवश से अलग होकर युजवेंद्र ने शेफाली के साथ कोई नई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं डेवलप कर दी.

युजवेंद्र चहल शेफाली बग्गा के साथ

वीडियो में चहल ब्लैक शर्ट और डेनिम जींस में दिखे. वहीं शेफाली बग्गा ब्लैक ड्रेस में खूबसूरत लग रही थीं. हालांकि उन्होंने अलग-अलग पोज दिया, लेकिन फोटोग्राफर्स के एक साथ पोज देने के लिए कहने पर चहल चले गए. यह वीडियो अब वायरल हो गया है जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स के मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं.



यहां देखें शेफाली बग्गा और युजवेंद्र चहस का वीडियो:

कौन हैं शेफाली बग्गा ?

शेफाली बग्गा एक एंकर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं. उनके इंस्टाग्राम के मुताबिक वह एक एक्ट्रेस भी हैं. बग्गा बिग बॉस 13 के लिए जानी जाती हैं.

युजवेंद्र चहल और आरजे महवश ने एक-दूसरे को किया अनफॉलो

युजवेंद्र चहल, शेफाली बग्गा के साथ सुर्खियों में आने से पहले आरजे महवश के साथ अपने कनेक्शन के चलते सुर्खियों में थे. इंस्टाग्राम पर दोनों के एक-दूसरे को अनफॉलो करने की खबरें वायरल हो गईं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में इस बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं गया. ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे स्क्रीनशॉट से पता चला कि वे अब फोटो-शेयरिंग ऐप पर एक-दूसरे की फॉलोइंग लिस्ट में नहीं हैं. यह घटना चहल और महवश की डेटिंग की खबरों को कई महीनों बाद आई है. दोनों ने बीच में कई बार डेटिंग की खबरों को गलत बताया था लेकिन अब तो कुछ और ही सामने आया है.

हालांकि चहल और महवश दोनों ने ही अनफॉलो करने की खबरों पर पब्लिकली कोई कमेंट नहीं किया है. लेकिन उनके क्रिप्टिक पोस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है. महवश की लेटेस्ट स्टोरीज में, वह एक कार के अंदर अपने बाल ठीक करती हुई दिख रही हैं. कैप्शन में लिखा था: "90% समय आप मुझे अपने बाल ठीक करते हुए देखेंगे. बाकी समय - अपनी जिंदगी ठीक करते हुए."

अपनी स्टोरी में, आरजे महवश ने अपनी एक फोटो शेयर की, जिसके साथ एक नोट था, "आपके लिए कुछ पीस (शांति) भेज रही हूं." साथ में एक हाथ-दिल वाला इमोजी भी था.

युजवेंद्र चहल का तलाक

चहल और महवश का रिश्ता 2025 में कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा से उनके चर्चित तलाक के बाद सुर्खियों में आया. उनका तलाक फाइनल होने के बाद, उन्हें अक्सर महवश के साथ देखा जाता था. दोनों ने एक-दूसरे के लिए सपोर्टिव पोस्ट शेयर किए और IPL समेत कई इवेंट्स में भी साथ दिखे. हालांकि दोनों ने खुद को कपल के बजाय करीबी दोस्त बताया है.

चहल ने राज शमानी के पॉडकास्ट में भी डेटिंग की अफवाहों पर बात की. उन्होंने डेटिंग की अफवाहों के बारे में कहा, "नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. लोग जो चाहें सोच सकते हैं." क्रिकेटर ने महवश को ट्रोल करने और उन्हें "घर तोड़ने वाली" कहने वालों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "मुझे बहुत बुरा लगा."