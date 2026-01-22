विज्ञापन

अनुपम खेर को बेटे सिकंदर ने मारा थप्पड, मारकर कहा- क्या करोगे आप?

अनुपम खेर का वीडियो खुद उनके बेटे सिकंदर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. वीडियो में आप देखेंगे कि अनुपम का चेहरा भी थोड़ा अलग लग रहा है. शायद दर्द की वजह से ऐसी हालत थी.

Read Time: 3 mins
Share
अनुपम खेर को बेटे सिकंदर ने मारा थप्पड, मारकर कहा- क्या करोगे आप?
सिकंदर खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर सिकंदर खेर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो अपने पिता अनुपम खेर को चांटा मारते दिथ रहे है. बुधवार (21 जनवरी) को इंस्टाग्राम पर सिकंदर ने एक क्लिप पोस्ट की. इसमें उन्होंने बताया कि अनुपम का दांत निकाला गया है. बातचीत के दौरान अनुपम ने यह भी बताया कि दांत निकलवाने के बाद उनके गाल का एक हिस्सा सुन्न हो गया था. सिकंदर ने एक लाइन बोली जिसमें एक शख्स अपने पिता को उल्टे हाथ से मारता है. जब वह अनुपम के चेहरे के पास हाथ ले जाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा, "क्या करने वाला है?"

सिकंदर ने अनुपम को दो बार मारा

जब अनुपम को एहसास हुआ कि सिकंदर उन्हें मारने वाला है, तो उन्होंने कहा, "ज्यादा जोर से लगा ना, उल्टे हाथ का मारूंगा, नाक पे तेरी, नाक तोड़ दूंगा." क्लिप में सिकंदर ने अगली बार उनके गाल पर मारा, जिससे अनुपम हैरान रह गए और उन्होंने अपना चेहरा पकड़ लिया. सिकंदर ने कहा, "क्या करोगे आप?" उन्होंने फिर से मारा. अनुपम ने इसके बाद दिवंगत दिलीप कुमार के साथ अपनी एक फिल्म का एक डायलॉग दोहराया.

अनुपम ने सिकंदर को रोका

कुछ देर बाद जब सिकंदर फिर से उन्हें मारना चाहता था, तो अनुपम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहा, "नहीं नहीं नहीं बेटा." जब सिकंदर ने जिद की, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, "ऐसा नहीं करते. मत कर." सिकंदर ने इसके बाद धीरे से अनुपम के गाल को छुआ. जब सिकंदर ने कहा कि वह यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेगा, तो अनुपम ने कहा, "तुम इसे पोस्ट नहीं करने वाले हो. यह हमारे बीच की पर्सनल बात है."

यह भी पढ़ें: 56 साल के हीरो और 35 की हीरोइन की लव स्टोरी देखने को टूट पड़े लोग, बनी ओटीटी की सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म

प्रोफेशनल फ्रंट पर क्या है सीन?

काम के मामले में अगर बात करें तो अनुपम खेर हाल ही में अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म तन्वी द ग्रेट में दिखे थे. अब फैन्स उन्हें खोसला का घोसला 2 में रणवीर शौरी, किरण जुनेजा, परवीन डबास, तारा शर्मा और रवि किशन के साथ देखेंगे.

यह भी पढ़ें:  'बॉर्डर 2' बनेगी 2026 की पहली 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म! लकी साबित होगा नंबर 3, जानें क्या है कनेक्शन?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anupam Kher, Sikandar Kher, Anupam Kher Sikandar Kher, Anupam Kher Sikandar Kher Video, Sikandar Kher Slamps Anupam Kher
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com