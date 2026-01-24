युजवेंद्र चहल को अनफॉलो करने के बाद RJ महवश ने किया पोस्ट, 'आपकी तरफ शांति भेज रही हूं'

रूमर्ड कपल युजवेंद्र चहल और RJ महवश के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है. फैंस के यह नोटिस करने के कुछ दिनों बाद ही दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. महवश ने कुछ पोस्ट शेयर किए हैं, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है. शुक्रवार को RJ महवश ने अपनी कार में बैठे हुए कैजुअली अपने बाल ठीक करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. क्लिप तो सिंपल थी, लेकिन कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने लिखा, "90% टाइम, आप मुझे अपने बाल ठीक करते हुए देखेंगे. बाकी टाइम, अपनी ज़िंदगी ठीक करते हुए."



इसके तुरंत बाद, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक और अपडेट पोस्ट किया. इस बार वह कैमरे के लिए पोज देते हुए दिखीं. कैप्शन में लिखा था, "आपकी तरफ कुछ शांति भेज रही हूं." जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, युजवेंद्र चहल और RJ महवश क्रिकेटर के धनश्री वर्मा से तलाक के बाद से लगातार पब्लिक की नजर में हैं. ब्रेकअप के बाद, युजवेंद्र और महवश को अक्सर साथ देखा जाता था. IPL मैचों के दौरान उनके लिए चीयर करने से लेकर डिनर डेट्स तक, दोनों को अक्सर एक-दूसरे के साथ दिखते थे. इन मुलाकातों के बाद डेटिंग की अफवाहें उड़ीं. इसके बावजूद, युजवेंद्र चहल और RJ महवश दोनों ने बार-बार रिश्ते में होने से इनकार किया और कहा कि वे सिर्फ दोस्त हैं.