ये रिश्ता क्या कहलाता है एक्टर को गर्लफ्रेंड ने दिया था धोखा, उन्हीं के बेस्टफ्रेंड से चल रहा था अफेयर

एक्टर हर्षद चोपड़ा छोटे पर्दे के पॉपुलर एक्टर में से एक हैं. उन्हें टीवी इंडस्ट्री में 20 साल हो चुके हैं लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है. हालांकि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए रियलिटी शो लॉकअप में अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें शेयर कीं जिनके बारे में उन्होंने आज तक कभी बात नहीं की थी. रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान एक्टर ने अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पलों में से एक के बारे में खुलकर बात की. हर्षद ने बताया कि 2010 में उनकी गर्लफ्रेंड और उनके सबसे अच्छे दोस्त दोनों ने उन्हें धोखा दिया था. उन्होंने बताया कि कैसे इस घटना के बाद वह दोबारा किसी पर भरोसा करने के लायक नहीं रहे. इसके बाद वह पूरी तरह से बदल गए और एक प्राइवेट इंसान बन गए जिसे आज सब जानते हैं.
हर्षद चोपड़ा ने उस दिल टूटने वाले एक्सपीरियंस के बारे में बात की जिसने उन्हें बदल दिया
'लॉक अप 2' के प्रीमियर के दौरान, होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा से पूछा कि उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों की नजरों से दूर क्यों रखा है. रितेश ने कहा कि दो दशकों से ज्यादा समय से टेलीविजन इंडस्ट्री में होने के बावजूद, फैन्स उनके काम के अलावा उनके बारे में बहुत कम जानते हैं.
इस सवाल का जवाब देते हुए, हर्षद ने अपनी जिंदगी के एक दर्दनाक हिस्से के बारे में बात की जिसे उन्होंने पहले कभी सबके सामने नहीं बताया था. उन्होंने कहा, "मेरे फैन्स शिकायत करते थे कि कोई मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं था. जब मैं इंडस्ट्री में आया था, तो मैं लोगों से घुलता-मिलता था. 2010 में मैंने अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों को खो दिया. मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ मुझे धोखा दिया और तब से, मैं थोड़ा सावधान रहने लगा हूं."
It takes so much courage to reveal something so personal about yourself. Sending you lots of love and hugs, Harshad❤️#HarshadChopda • #HarshadinLockupp • #Lockupp • #NetflixIndia— Harshad Chopda Official FC (@HcOfficialFc) June 27, 2026
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उन्होंने आगे बताया कि कैसे इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक इंसान के तौर पर बदल दिया और क्यों उन्होंने धीरे-धीरे लोगों को अपने करीब आने देना बंद कर दिया. उन्होंने कहा, "इस बारे में कोई नहीं जानता. 16 साल हो गए हैं. इमोशनली, मुझे लोगों की जरूरत होती है. मैं जल्दी ही लोगों पर निर्भर हो जाता हूं. उन दोनों को एक ही समय में खोने की वजह से मैं खुद में सिमट गया. अकेले रहने में मुझे सुरक्षित महसूस होता है. अब मुझे उस जोन से बाहर निकलने में डर लगता है."
इस इमोशनल खुलासे ने सेट पर मौजूद सभी लोगों को खामोश कर दिया. जब हर्षद खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ खड़ी साथी कंटेस्टेंट शिवांगी जोशी उन्हें दिलासा देने के लिए आगे आईं. यह पल शो के प्रीमियर के सबसे इमोशनल पलों में से एक बन गया.
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एपिसोड के टेलीकास्ट होने के तुरंत बाद, हर्षद की बात ऑनलाइन चर्चा में आ गई. जहां कई दर्शकों ने इतने पर्सनल बात के बारे में खुलकर बात करने के लिए उनकी तारीफ की वहीं Reddit और X पर कई यूजर्स उन लोगों की पहचान के बारे में अंदाजा लगाने लगे जिनका जिक्र उन्होंने किया था. हालांकि हर्षद ने अपनी बात बताते समय किसी का नाम नहीं लिया.
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