क्या 'इंद्रपुत्र' से जुड़ेंगी खुशबू सुंदर? पैन-इंडिया फिल्म को लेकर कास्टिंग की चर्चाएं तेज़

ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा की अपकमिंग मायथोलॉजिकल एक्शन-फैंटेसी इंद्रपुत्र (Indra Putra) अपनी घोषणा के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. किरण अब्बावरम के लीड रोल वाली यह फिल्म एक बड़े मायथोलॉजिकल यूनिवर्स की शुरुआत के तौर पर तैयार की जा रही है. फिल्म को लेकर जहां कहानी और इसके बड़े विज़न ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाई है, वहीं अब इसकी संभावित कास्टिंग को लेकर भी नई चर्चाएं सामने आने लगी हैं. इंडस्ट्री में चर्चा है कि अलग-अलग भाषाओं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई जाने-माने एक्टर्स और टेक्नीशियन्स इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं.

इसी बीच दिग्गज अभिनेत्री खुशबू सुंदर (Khushbu Sundar) का नाम भी 'इंद्रपुत्र' से जोड़ा जा रहा है. हालांकि, इस खबर को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. न तो फिल्म के मेकर्स और न ही खुशबू सुंदर की ओर से उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की पुष्टि की गई है. ऐसे में उनकी संभावित एंट्री को लेकर अभी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं.

बड़े मायथोलॉजिकल यूनिवर्स की शुरुआत

अगर खुशबू सुंदर फिल्म से जुड़ती हैं, तो यह 'इंद्रपुत्र' के पैन-इंडिया अपील को और मजबूत कर सकता है. खुशबू सुंदर भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने अलग-अलग भाषाओं और इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम किया है. चार दशकों से ज्यादा लंबे अपने करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में काम किया है. उनकी लोकप्रियता और अलग-अलग भाषाई दर्शकों के बीच मजबूत पहचान उन्हें किसी भी पैन-इंडिया प्रोजेक्ट के लिए एक खास नाम बनाती है. श्रीकांत पुप्पला के निर्देशन में बन रही 'इंद्रपुत्र' को सिर्फ एक स्टैंडअलोन फिल्म के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. मेकर्स इसे एक बड़े और विस्तृत मायथोलॉजिकल यूनिवर्स के पहले अध्याय के रूप में तैयार कर रहे हैं.

फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित होगी और इसमें माइथोलॉजी, फैंटेसी और एक्शन का बड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी में जगन्नाथ मंदिर और भगवान कृष्ण से जुड़े पहलुओं की अहम भूमिका होगी. हालांकि, कहानी और किरदारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी मेकर्स की ओर से सामने नहीं आई है. फिल्म के आगे बढ़ने के साथ इसके यूनिवर्स, किरदारों और कहानी को लेकर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है. 'इंद्रपुत्र' का उद्देश्य भारतीय पौराणिक विरासत को एक मॉडर्न और बड़े सिनेमाई विज़न के साथ दर्शकों के सामने लाना है. फिल्म में पौराणिक तत्वों के साथ समकालीन किरदारों और कहानी को जोड़ा जाएगा, जिससे यह सिर्फ एक पारंपरिक मायथोलॉजिकल फिल्म न रहकर एक बड़े सिनेमाई अनुभव के तौर पर सामने आ सके.

किरण अब्बावरम का दिखेगा नया अवतार

फिल्म में किरण अब्बावरम मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. अभिनेता के लिए भी यह प्रोजेक्ट काफी अलग और चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है. फिल्म में वह एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जिसमें इमोशनल डेप्थ के साथ-साथ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की भी जरूरत होगी. किरण ने पहले भी फिल्म को लेकर कहा है कि 'इंद्रपुत्र' उनके अब तक के काम से काफी अलग और अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट है. कहानी सुनते ही उन्हें लगा कि यह किरदार उन्हें एक अभिनेता के तौर पर आगे बढ़ने और खुद को चुनौती देने का मौका देगा. ऐसे में फिल्म में उनका लुक, किरदार और स्क्रीन प्रेजेंस भी दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण हो सकता है.

'इंद्रपुत्र' का निर्देशन श्रीकांत पुप्पला कर रहे हैं. उनके लिए भी यह फिल्म खास है, क्योंकि यह लंबे समय से उनके विज़न का हिस्सा रही है. निर्देशक भारतीय पौराणिक कथाओं की समृद्ध विरासत को एक ऐसे बड़े सिनेमाई पैमाने पर पेश करना चाहते हैं, जो देखने में भव्य होने के साथ-साथ आज के दर्शकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ सके. फिल्म में बड़े पैमाने का एक्शन, फैंटेसी एलिमेंट्स और पौराणिक संदर्भों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है. मेकर्स का विज़न इसे एक ऐसी पैन-इंडिया फिल्म बनाने का है, जो अलग-अलग भाषाओं और पीढ़ियों के दर्शकों को आकर्षित कर सके.

अक्टूबर से शुरू होगी शूटिंग

ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा के प्रोडक्शन में बन रही 'इंद्रपुत्र' फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है. फिल्म की शूटिंग 26 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है. आने वाले समय में फिल्म की बाकी कास्ट, टेक्निकल टीम और अन्य अहम जानकारियों को लेकर आधिकारिक घोषणाएं की जा सकती हैं. खुशबू सुंदर की संभावित कास्टिंग को लेकर भी तस्वीर आने वाले समय में साफ हो सकती है. अगर उनका नाम फिल्म के लिए आधिकारिक तौर पर कन्फर्म होता है, तो यह न सिर्फ फिल्म की स्टार पावर को बढ़ाएगा बल्कि अलग-अलग दक्षिण भारतीय और हिंदी भाषी दर्शकों के बीच इसकी पहुंच को भी मजबूत कर सकता है.

फिलहाल, किरण अब्बावरम की लीड भूमिका, श्रीकांत पुप्पला का निर्देशन, ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा का प्रोडक्शन और भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित बड़े सिनेमाई यूनिवर्स के कारण 'इंद्रपुत्र' को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. वहीं खुशबू सुंदर का नाम इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की चर्चा ने इसकी कास्टिंग को लेकर एक नया एंगल जोड़ दिया है. आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि 'इंद्रपुत्र' भारतीय पौराणिक कथाओं को बड़े पर्दे पर एक नए और महत्वाकांक्षी अंदाज़ में पेश करने की दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने की तैयारी में है.

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