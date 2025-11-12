जान क्यों जाती है, जाते हुए..., धर्मेंद्र की वो कविता, जिसमें ही-मैन ने जाहिर किए थे दिल के जज्बात

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से आज 12 नवंबर को डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं. इधर, अभिनेता के फैंस के बीच एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ चुकी है. धर्मेंद्र का अपना अलग फैन बेस है, जिसमें बूढ़े, नौजवान और लड़कियां भी शामिल हैं. धर्मेंद्र एक्टिंग ही नहीं अपनी दमदार पर्सनैलिटी से भी लोगों के चहेते बने हैं. एक दौर था जब धर्मेंद्र पर आम लड़कियां तो छोड़ो शर्मिला टैगोर और जया बच्चन जैसी एक्ट्रेस भी उन पर फिदा हुआ करती थीं. धर्मेंद्र एक दिलकुश इंसान हैं और अपने फैंस से वह सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहते हैं. एक्टिंग से पहले उनका पहला प्यार उनकी नज्में या कहें शायरी और कविताएं हैं, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर सुनने को मिलती है. उनकी यह एक नज्म ऐसी है, जो जिंदगी का पूरा सार बताती है.



धर्मेंद्र की जिंदगी पर बेस्ड कविता

अपनी इस नज्म में धर्मेंद्र कहते हैं , 'दोस्तों सबकुछ पाकर भी हासिल-ए-जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए, पता नहीं कहां जाएंगे, कौन ले जाएगा, बहरहाल, आप सभी को प्यार.' अपनी इस कविता में धर्मेंद्र का कहना है कि जिंदगी में कितना ही हासिल कर लो भी खालीपन रहता है, आखिर में एक दिन सबको जाना है, लेकिन कहां जाएंगे कुछ पता नहीं, कौन ले जाएगा यह भी नहीं मालूम'. धर्मेंद्र के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी एक नहीं बल्कि ढेरों कविताएं हैं, जो जिंदगी से जुड़े बडे़ पाठ पढ़ाती है. एक्टर अपनी इन कविताओं को अपने लोनावाला फार्महाउस में लिखते हैं और फिर वहीं इन्हें रिकॉर्ड कर फैंस संग साझा करते हैं.



कंप्लीट फैमिली मैन हैं धर्मेंद्र

धर्मेंद्र का इंस्टा अकाउंट उनकी फैमिली फोटो और कविताओं से भरा हुआ है. कहना गलत नहीं होगा कि दो शादी करने वाले एक्टर एक कंप्लीट फैमिली मैन हैं. धर्मेंद्र के दो शादियों से कुल 6 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटियां और दो बेटे हैं. धर्मेंद्र की दोनों फैमिली अलग-अलग रहती हैं, लेकिन कभी कोई विवाद आज तक सामने नहीं आया है. एक्टर ने अपनी दोनों फैमिली के बीच अपने प्यार का ऐसा संतुलन बनाया है कि पता नहीं चलता है कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के बीच कोई मनमुटाव है. बता दें, धर्मेंद्र की पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हो गई थी और फिर साल 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी रचाई थी. उस वक्त तक एक्टर चार बच्चों के पिता बन चुके थे.



