धर्मेंद्र की 450 करोड़ की संपत्ति का असली वारिस कौन? 6 बच्चों में किसे मिलेगा ज्यादा हिस्सा, जानें कानून

सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती होने के बाद दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे. ऐसे में उनकी बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया था कि, "अब उनकी हालत स्थिर है और वह ठीक हो रहे हैं". वहीं सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी पत्नी तान्या सहित उनके परिवार के सदस्यों को अस्पताल पहुंचते देखा गया है. आपको बता दें कि धर्मेंद्र का एक्टिंग करियर काफी अच्छा रहा. अपने समय में उन्होंने एक बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं और अच्छी- खासी कमाई की. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी नेटवर्थ 450 करोड़ की है और कई प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं. ऐसे में जायदाद और पैतृक संपत्ति पर सबसे ज्यादा हक किसका है. क्या कहता है कानून, चलिए आपको बताते हैं.



धर्मेंद्र की कुल संपत्ति



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 335 से 450 करोड़ के बीच आंकी गई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके शानदार एक्टिंग करियर और एक बड़े रियल एस्टेट पोर्टफोलियो से आता है, जिसमें लोनावाला में 100 एकड़ का एक फार्म हाउस भी शामिल है. उनकी संपत्ति बिजनेस वेंचर से भी आती है. इसी के साथ कंपनी 'विजयता फिल्म्स', फिल्म प्रोडक्शन और 'गरम धरम ढाबा' जैसे रेस्टोरेंट से भी उन्हें मोटी कमाई होती है.



धर्मेंद्र की हुई थी दो शादियां



धर्मेंद्र की दो शादी हुई थी. ऐसे में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनकी दो बेटियां, विजेता और अजीता देओल भी हैं. वहीं उनके दो बेटे-सनी देओल और बॉबी देओल हैं. वहीं उनकी दूसरी शादी हेमा मालिनी से हुई, जिनसे उनकी दो बेटियां, ईशा देओल और अहाना देओल हैं. आपको बता दें, जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी, तब उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जीवित थीं और तलाक नहीं हुआ था.

किसे मिलेगा संपत्ति पर हक

साल 2023 के फैसले के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की पहली पत्नी जीवित है और तलाक नहीं हुआ है, तो हिंदू मैरिज एक्ट धारा 16 (1) of HMA के तहत दूसरी शादी अमान्य मानी जाएगी. इसी के साथ पहली शादी से हुए बच्चों का पिता की संपति पर बराबर का हक होगा.



पैतृक संपत्ति पर इन बच्चों का नहीं होगा सीधा अधिकार



धारा 16 (1) के तहत, अगर पिता की दूसरी शादी हो जाती है, तो पहली पत्नी के बच्चों को पिता की संपत्ति पर पूरा हक दिया जाएगा और वे इसके हकदार भी हैं. लेकिन आपको बता दें कि पहली पत्नी के बच्चों का हक सिर्फ पिता की संपत्ति तक सीमित रहेगा. जिसका अर्थ यह है कि उनका पैतृक संपत्ति पर सीधा अधिकार नहीं होगा.



हेमा मालिनी की बेटियों को मिलेगा पैतृक संपत्ति पर हक



धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां ईशा और अहाना को पिता की संपत्ति और पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा. आपको बता दें, कानूनी भाषा में इसे 'काल्पनिक बंटवारा' (No­tional Partition) कहा जाता है. यानी पैतृक संपत्ति में जो भी हिस्सा धर्मेंद्र के हिस्से आता है, उसका बंटवारा उनके वारिसों में बराबर होगा.









