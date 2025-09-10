कौन है इंडस्ट्री का सबसे चतुर स्टार? मशहूर डायरेक्टर ने लिया इस खान का नाम

डायरेक्टर और एक्ट्रेस दिव्या खोसला बहुत जल्द 'एक चतुर नार' नाम से आ रही फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में वो एक शातिर ग्रे कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं. उनका ये किरदार कुछ ऐसा है जो कि दिव्या ने इससे पहले नहीं किया है. अबतक स्वीट और क्लासी टाइप की इमेज वाली दिव्या इस फिल्म एक अलग ही किस्म के चतुर किरदार में नजर आने वाली है. एनडीटीवी से खास बातचीत में जब दिव्या और फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला से पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री का चतुर स्टार कौन है तो दिव्या तो किसी का नाम नहीं ले पाईं लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने बड़ी ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ एक नाम लिया और दिल जीत लिया.

कौन है इंडस्ट्री का सबसे चतुर स्टार ?

डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने बताया कि शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के चतुर स्टार हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम को डाइवर्सिफाई किया है. वह ना केवल एक्टिंग में बल्कि फिल्म मेकिंग से जुड़े अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्वड हैं और काम कर रहे हैं. उनकी सूझबूझ और बिजनेस सेंस को देखते हुए कहा जा सकता है कि शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चतुर स्टार हैं.

कब रिलीज हो रही है 'एक चतुर नार' ?

दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश के लीड रोल वाली 'एक चतुर नार' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ के स्लम एरियाज में हुई और रियलिस्टिक रखने के लिए एक्ट्रेस दिव्या खुद 6 दिन झुग्गियों रही थीं. एक्ट्रेस ने कहा कि उस दौरान सभी से इतनी बातचीत हो गई थी कि लोग चाय पर बुलाया करते थे.