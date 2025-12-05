'एक ही कमरे से एक ही शर्ट तक...' धर्मेंद्र का जिगरी यार था ये एक्टर, हीमैन से 7 महीने पहले हुआ था निधन

बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार जितेंद्र हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 में अपनी यादों की बारात सीरीज के एक हिस्से के तौर पर आए थे. दिग्गज एक्टर ने एक स्पेशल सेगमेंट में दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र और मनोज कुमार की एक अनजान कहानी शेयर की. दिग्गज एक्टर ने बताया कि इंडस्ट्री में धर्मेंद्र के सबसे अच्छे दोस्त कोई और नहीं बल्कि 'पत्थर के सनम' स्टार मनोज कुमार थे. जीतेंद्र ने बताया, "उनके सबसे करीबी दोस्त मनोज कुमार थे." जीतेंद्र ने आगे कहा, "धर्मेंद्र पंजाब से थे और मनोज कुमार दिल्ली से, और मैंने सुना है कि वे एक समय पर एक ही कमरे में साथ रहते भी थे." इस पुराने स्टार ने आगे बताया, “कभी-कभी, जब उनमें से किसी एक को स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना होता था, तो वह बस दूसरे की शर्ट पहनकर चला जाता था.

कई बार ऐसा होता था जब मनोज कुमार धर्मेंद्र की शर्ट ले लेते थे, और कभी-कभी धर्मेंद्र अपनी. वे इतनी बातें शेयर करते थे कि रिहर्सल के दौरान, उनकी शर्ट अक्सर बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं!” जीतेंद्र, स्पेशल एपिसोड में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए इमोशनल होते दिखे. उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार के बारे में कुछ और मज़ेदार बातें भी शेयर कीं. सिंगर-रैपर बादशाह, जो शो में जज भी हैं, जीतेंद्र के दिवंगत सुपरस्टार के बारे में बात करते ही रो पड़े.

शो में धर्मेंद्र की विरासत का जश्न मनाया गया और हाल ही में, एक पुराने एपिसोड में, बादशाह सुपरस्टार को बहुत प्यार और सम्मान के साथ याद करते दिखे. उन्होंने कहा, “धरम पाजी पंजाब की असली पहचान थे, और अब ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने पंजाब की मिट्टी से वह खूबसूरत खुशबू और पहचान खो गई है. वह धरम पाजी थे, सबके, हर फैन के आइडियल आइडल…” बादशाह ने आगे कहा, “धरम जी आप जहां भी हों, खुश और उम्मीद से भरे और शांति से रहें.” रैपर ने धर्मेंद्र की एक शायरी पढ़कर अपनी श्रद्धांजलि खत्म की, जो वह अक्सर कहते सुने जाते थे. “सब कुछ पाकर भी, हासिल-ए-ज़िंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए.”

सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में और खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में 24 नवंबर को उनके निधन से सदमा फैल गया. जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि जीतेंद्र और धर्मेंद्र ने द बर्निंग ट्रेन, धरम वीर, धर्म कर्मा, किनारा और कई दूसरी फिल्मों में साथ काम किया है. दिवंगत सुपरस्टार मनोज कुमार की बात करें तो, एक्टर का निधन अप्रैल 2025 में हुआ था. मनोज कुमार और धर्मेंद्र ने 1962 की फिल्म शादी में साथ काम किया था.