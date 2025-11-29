शाहरुख खान की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में पहले अक्षय कुमार को लेना का था प्लान, श्रीदेवी का था डबल रोल, फिर काजोल-शिल्पा की हुई एंट्री

साल 1993 में आई बाजीगर उन फिल्मों में से है जिसने हिंदी सिनेमा की दिशा ही बदल दी थी. नई कहानी, नया ट्रीटमेंट और शाहरुख खान का ऐसा नेगेटिव रोल, जिसने उन्हें रातोंरात स्टारडम के सबसे ऊपर ला खड़ा किया. इस ब्लॉकबस्टर को रिलीज हुए 32 साल बीत चुके हैं. फिल्म में शाहरुख, काजोल और शिल्पा शेट्टी नजर आए थे. इसे अब्बास-मस्तान ने डायरेक्ट किया था. लेकिन ये आपको शायद ही पता होगा कि इस फिल्म का ट्रीटमेंट पहले कुछ और ही सोचा गया था.



श्रीदेवी के लिए लिखा गया था डबल रोल

अब्बास-मस्तान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब बाजीगर की कास्टिंग शुरू हो रही थी, तब वीनस फिल्म के एक एग्जीक्यूटिव का आइडिया था कि प्रिया और सीमा, ये दोनों रोल श्रीदेवी को दे दिए जाएं. यानी पूरी फिल्म में काजोल और शिल्पा शेट्टी की जगह श्रीदेवी ही हों. प्लॉट ये था कि जब सीमा मरती है, तो प्रिया अपनी बहन की मौत की सच्चाई निकालने में लगी रहेगी. इससे श्रीदेवी स्क्रीन पर दो रोल में ज्यादा समय दिखेंगी. लेकिन अब्बास-मस्तान को लगा कि इससे फिल्म का बैलेंस बिगड़ जाएगा और कहानी से ज्यादा फोकस सिर्फ श्रीदेवी पर चला जाएगा. इसी वजह से यह आइडिया वहीं खत्म हो गया और बाद में काजोल-शिल्पा को लिया गया.



सलमान, अक्षय, अजय और अनिल तक ने रोल ठुकराया

फिल्म में शाहरुख ने हीरो और विलेन दोनों ही किरदार निभाया था. आज इसे क्लासिक परफॉर्मेंस कहा जाता है, लेकिन यह रोल सबसे पहले अक्षय कुमार को ऑफर हुआ था. उन्होंने निगेटिव रोल की वजह से यह फिल्म छोड़ दी.

इसके बाद बारी आई अजय देवगन की, लेकिन फीस को लेकर बात नहीं बनी. फिर फिल्म अनिल कपूर तक पहुंची, लेकिन वो उस समय दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे और साथ ही नेगेटिव किरदार करने में दिलचस्पी भी नहीं थी.

कई नामों के पास घूमने के बाद आखिरकार फिल्म शाहरुख खान के पास आई और यही रोल उनकी जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट बन गया. नतीजा ये कि बाजीगर सिर्फ हिट नहीं, बल्कि कल्ट फिल्म बन गई और शाहरुख स्टारडम के शिखर पर पहुंच गए.