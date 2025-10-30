इक्कीस में अगस्त्य नंदा के अपोजिट कौन है ये नया चेहरा, जिसकी हो रही है तारीफ, अक्षय कुमार से है खास कनेक्शन...

Ikkis Actress Simar Bhatia: एक्टर अगस्त्य नंदा इक्कीस के साथ बड़े पर्दे पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और उनके साथ लीड रोल में सिमर भाटिया हैं. फिल्म के ट्रेलर में नजर आ रही सिमर को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई. फैंस इन नए चेहरे के बारे में जानना चाहते हैं. वह इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक्टर अक्षय कुमार के परिवार से हैं.

सिमर भाटिया कौन हैं?

सिमर अक्षय की बहन अलका भाटिया की बेटी हैं. अक्षय ने कई बार अपनी भतीजी सिमर की तारीफ की है. बुधवार को भी, इक्कीस का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद, अक्षय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर ट्रेलर शेयर किया और सिमर के लिए एक प्यारा सा नोट भी लिखा.

अक्षय, ट्विंकल की सिमर के लिए पोस्ट

उन्होंने लिखा, "मेरी छोटी सिमी अब इतनी छोटी नहीं रही...तुम्हारे लिविंग रूम परफॉर्मेंस से लेकर #Ikkis में बड़े पर्दे तक, दिल गर्व से भर गया! (लाल दिल वाला इमोजी) @simarbhatia18. और अगस्त्य, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है! पूरी टीम को बहुत सारी सफलता की शुभकामनाएं ." इस पर रिएक्शन देते हुए सिमर ने लिखा, "हमेशा के लिए तुम्हारी छोटी सिमी. हर चीज़ के लिए शुक्रिया. लव यू."

उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने भी सिमर के लिए एक नोट शेयर किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा, "हमारी @simarbhatia18 अब दुनिया की हो गई हैं. बहुत ताज़गी भरी नैचुरल. बहुत बढ़िया, मेरी टैलेंटेड छोटी सी बच्ची (लाल दिल वाले इमोजी)." सिमर ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, "इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.लोग आपके शब्दों के पैसे देते हैं. मैं बस धन्य हो गई."

इस साल की शुरुआत में मार्च में, अक्षय सिमर के साथ एक अवॉर्ड्स शो में शामिल हुए थे. जनवरी में, अक्षय ने इंस्टाग्राम पर उनके लिए एक पोस्ट शेयर किया था. सिमर की एक न्यूज़पेपर की फ़ोटो शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा था, "मुझे याद है जब मैंने पहली बार न्यूज़पेपर के कवर पर अपनी फ़ोटो देखी थी. मुझे लगा था कि यही सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन आज मुझे पता है कि अपने बच्चे की फ़ोटो यहां देखने की खुशी सबसे बड़ी खुशी है.काश मेरी मां आज यहां होतीं और कहतीं 'सिमर पुत्तर तू तह कमाल है'. ब्लेस यू माय बेबी, आसमान तुम्हारा है."

सिमर की डेब्यू फ़िल्म के बारे में

फ़िल्म में, सिमर अगस्त्य के कैरेक्टर, अरुण खेत्रपाल की लव इंटरेस्ट का रोल करेंगी. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इक्कीस इस साल दिसंबर में रिलीज़ होगी. आने वाली यह वॉर ड्रामा सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले अरुण खेत्रपाल की ज़िंदगी पर बेस्ड है. फ़िल्म में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी हैं. इसे दिनेश विजान ने मैडॉक फ़िल्म्स के ज़रिए प्रोड्यूस किया है.