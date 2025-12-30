Ikkis First Review: अमिताभ के नाती अगस्त्य ने जीता दिल, धर्मेंद्र की एक्टिंग देख रो पड़े लोग, जानें कैसी है 'इक्कीस'

Ikkis First Review out : बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) इन दिनों चर्चा में है. बीते सोमवार यानी 29 दिसंबर की शाम मुंबई में इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां सलमान खान और सनी देओल जैसे सुपरस्टार्स पहुंचे. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म के पहले रिव्यू की हो रही है, जिसे मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने शेयर किया है. उनके मुताबिक, यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी एक भावना है.

फिल्म देखने के बाद मुकेश छाबड़ा काफी भावुक नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 'इक्कीस' एक ऐसी फिल्म है जिसे पूरी ईमानदारी और दिल से बनाया गया है. मुकेश ने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तारीफों के पुल बांध दिए. उन्होंने लिखा, "धर्मेंद्र सर... क्या ग्रेस है और क्या गहराई है आपकी एक्टिंग में. अगर यह आपकी आखिरी फिल्म है, तो यह सच में दिल तोड़ देने वाला है. आपने जाते-जाते हमें एक बहुत ही इमोशनल और जरूरी तोहफा दिया है. सर, आपकी कमी हमेशा खलेगी." धर्मेंद्र इस फिल्म में अगस्त्य के पिता के रोल में नजर आ रहे हैं.

Just watched Ikkis — a film made purely from the heart. Gentle, honest storytelling that stays with you long after it ends.

Dharmendra sir… what grace, what depth. If this is your last film, it truly breaks the heart 💔. You've left us with something deeply emotional and… — Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) December 29, 2025

अगस्त्य नंदा की सादगी और जयदीप का सरप्राइज

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के बारे में मुकेश ने कहा कि उनकी आंखों में एक अलग तरह की मासूमियत और सच्चाई है, जो स्क्रीन पर चमकती है. उनके साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड में कदम रख रही हैं. मुकेश के मुताबिक, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी और नेचुरल लग रही है.

वहीं, जयदीप अहलावत को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें जयदीप से ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी. जयदीप ने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के किरदार में सबको चौंका दिया है. श्रीराम राघवन के बारे में मुकेश ने साफ कहा, "वो मास्टर हैं, उन्होंने फिर से कमाल कर दिया है."

Saw Dharam ji's last film yesterday… deeply touched.

Watched him with teary eyes …

what a role, what a performer.

He leaves us with dignity, depth, and unforgettable grace.



Heartfelt congratulations to the entire #IKEES team….

the makers, technicians, and every actor who… pic.twitter.com/HHRvtIKPo7 — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) December 30, 2025

फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर अनिल शर्मा ने भी फिल्म इक्कीस की एक्स (x) पर जमकर तारीफ की है. सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यु करते हुए उन्होंने लिखा, "कल धरम जी की आखिरी फिल्म देखी और मेरा दिल भर आया. उन्हें नम आंखों से पर्दे पर देखना एक अलग ही एहसास था. क्या रोल है और क्या परफॉर्मर हैं वो! उन्होंने इस फिल्म को एक अलग ही गरिमा और गहराई दी है. धरम जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे."

फिल्म 'इक्कीस' की कहानी असल जिंदगी के हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल (PVC) पर आधारित है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 'बैटल ऑफ बसंतर' में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी, उसे आज भी सलाम किया जाता है. महज 21 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी. इसी वजह से फिल्म का नाम 'इक्कीस' रखा गया है.

बता दें कि पहले यह फिल्म 25 दिसंबर को आने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट बदलकर 1 जनवरी 2026 कर दी गई है.