Ikkis First Review: अमिताभ के नाती अगस्त्य ने जीता दिल, धर्मेंद्र की एक्टिंग देख रो पड़े लोग, जानें कैसी है 'इक्कीस'

फिल्म 'इक्कीस' का पहला रिव्यू आउट. मुकेश छाबड़ा ने अगस्त्य नंदा की मासूमियत और धर्मेंद्र की शानदार एक्टिंग की तारीफ की. जानें कैसी है श्रीराम राघवन की यह फिल्म.

Ikkis Movie Review : कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' का पहला रिव्यू शेयर किया है.

Ikkis First Review out : बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) इन दिनों चर्चा में है.  बीते सोमवार यानी 29 दिसंबर की शाम मुंबई में इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां सलमान खान और सनी देओल जैसे सुपरस्टार्स पहुंचे. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म के पहले रिव्यू की हो रही है, जिसे मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने शेयर किया है. उनके मुताबिक, यह फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी एक भावना है.

धर्मेंद्र की एक्टिंग ने किया भावुक

फिल्म देखने के बाद मुकेश छाबड़ा काफी भावुक नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 'इक्कीस' एक ऐसी फिल्म है जिसे पूरी ईमानदारी और दिल से बनाया गया है. मुकेश ने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तारीफों के पुल बांध दिए. उन्होंने लिखा, "धर्मेंद्र सर... क्या ग्रेस है और क्या गहराई है आपकी एक्टिंग में. अगर यह आपकी आखिरी फिल्म है, तो यह सच में दिल तोड़ देने वाला है. आपने जाते-जाते हमें एक बहुत ही इमोशनल और जरूरी तोहफा दिया है. सर, आपकी कमी हमेशा खलेगी." धर्मेंद्र इस फिल्म में अगस्त्य के पिता के रोल में नजर आ रहे हैं.

अगस्त्य नंदा की सादगी और जयदीप का सरप्राइज

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के बारे में मुकेश ने कहा कि उनकी आंखों में एक अलग तरह की मासूमियत और सच्चाई है, जो स्क्रीन पर चमकती है. उनके साथ अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड में कदम रख रही हैं. मुकेश के मुताबिक, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी और नेचुरल लग रही है.

वहीं, जयदीप अहलावत को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें जयदीप से ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी. जयदीप ने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के किरदार में सबको चौंका दिया है. श्रीराम राघवन के बारे में मुकेश ने साफ कहा, "वो मास्टर हैं, उन्होंने फिर से कमाल कर दिया है."

फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर अनिल शर्मा ने भी फिल्म इक्कीस की एक्स (x) पर जमकर तारीफ की है. सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यु करते हुए उन्होंने लिखा, "कल धरम जी की आखिरी फिल्म देखी और मेरा दिल भर आया. उन्हें नम आंखों से पर्दे पर देखना एक अलग ही एहसास था. क्या रोल है और क्या परफॉर्मर हैं वो! उन्होंने इस फिल्म को एक अलग ही गरिमा और गहराई दी है. धरम जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे."

1971 के युद्ध की है कहानी

फिल्म 'इक्कीस' की कहानी असल जिंदगी के हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल (PVC) पर आधारित है. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 'बैटल ऑफ बसंतर' में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी, उसे आज भी सलाम किया जाता है. महज 21 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी. इसी वजह से फिल्म का नाम 'इक्कीस' रखा गया है.

कब होगी रिलीज इक्कीस रिलीज?

बता दें कि पहले यह फिल्म 25 दिसंबर को आने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट बदलकर 1 जनवरी 2026 कर दी गई है.

