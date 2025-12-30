'इक्कीस' की स्क्रीनिंग पर इमोशनल दिखे सनी देओल, पिता धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ पोज दिए पोज

देओल परिवार अभी भी वेटरन सुपरस्टार धर्मेंद्र के जाने के गम से उबर रहा है. दुख के इस माहौल में वे इक्कीस की स्क्रीनिंग पर एक साथ नजर आए, जो उनकी आखिरी फिल्म है. इस इवेंट के दौरान सनी देओल अपने पिता के पोस्टर के बगल में पोज़ देते हुए काफी इमोशनल दिखे. सोमवार को जब सनी देओल इक्कीस की स्क्रीनिंग पर पहुंचे, तो वे पैपराज़ी के लिए अपने पिता धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ पोज़ देने के लिए रुके. तस्वीरें लेने से पहले एक्टर को पोस्टर को प्यार से देखते हुए देखा गया.

हालांकि उन्होंने कैमरों के लिए मुस्कुराया, लेकिन उनकी आंखें नम लग रही थीं, जो एक इमोशनल पल को दिखा रहा था. बॉबी देओल भी अपनी पत्नी तान्या और बेटे आर्यमन देओल के साथ स्क्रीनिंग में पहुंचे. उनके साथ उनके चचेरे भाई अभय देओल भी थे. पूरा परिवार धर्मेंद्र के पोस्टर के पास एक साथ पोज़ दे रहा था. शाम को सलमान खान को धर्मेंद्र के पोस्टर की तारीफ करते और उसके साथ पोज़ देते देखा गया. फिल्म की कास्ट और क्रू के अलावा, स्क्रीनिंग में शामिल होने वाले अन्य सितारों में तब्बू, फातिमा सना शेख, रेखा, यूलिया वंतूर, मनीष मल्होत्रा, और जेनेलिया और रितेश देशमुख शामिल थे.