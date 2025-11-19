विज्ञापन

कौन हैं सारा अर्जुन?  20 साल की एक्ट्रेस 40 साल के रणवीर सिंह के साथ कर रही हैं डेब्यू

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. आज 18 नवंबर को सोशल मीडिया पर इसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है. इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे सितारे लीड रोल में हैं.

कौन हैं सारा अर्जुन? 
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. आज 18 नवंबर को सोशल मीडिया पर इसका धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है. इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे सितारे लीड रोल में हैं. जहां इन सितारों ने अपने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वहीं कई लोग फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर उत्सुक हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कौन हैं सारा अर्जुन. 2005 में जन्मी सारा अर्जुन भारतीय अभिनेता राज अर्जुन की बेटी हैं, जिन्हें 2017 की फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' में काम किया था. 

सारा ने महज 18 महीने की उम्र में एक टीवी विज्ञापन से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह 100 से ज़्यादा विज्ञापनों में नज़र आने वाली एक लोकप्रिय बाल कलाकार बन गईं. उन्हें 6 साल की उम्र में 'देवा थिरुमगल' में नीला की भूमिका से पहचान मिली. उन्होंने तमिल सुपरस्टार विक्रम के साथ काम किया, जिन्होंने फिल्म में उनके पिता की भूमिका निभाई थी. अपनी शुरुआती भूमिकाओं के अलावा, सारा हिंदी, तमिल और तेलुगु में कई फिल्मों में दिखाई दी हैं. उन्होंने 2013 की फिल्म 'एक थी डायन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. उनकी कुछ फिल्में 'सैवम', 'सांड की आंख' और 'पोन्नियिन सेलवन' हैं. 

सारा अर्जुन ने 'धुरंधर' में अपना अनुभव शेयर किया 
'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च पर, सारा अर्जुन ने फिल्म में काम करने का अपना अनुभव शेयर किया. एक्ट्रेस ने कहा, रणवीर के साथ काम करना मेरा सपना था, लेकिन अब जब यह आखिरकार हो रहा है, तो मैं अपने माता-पिता से कहती रहती हूं कि वे मुझे चुटकी बजाएं कि यह सच हो गया है. मैं बस सभी को यह मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं.  निर्देशक आदित्य धर ने बताया कि सारा को इस भूमिका के लिए चुनने से पहले टीम ने लगभग 1,300 ऑडिशन लिए थे.  हमने उन्हें ही चुना. वह बहुत प्रतिभाशाली और बेहतरीन थीं. वह एक रॉकस्टार बनने वाली हैं." कहा जा रहा है कि धुरंधर वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है और 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

