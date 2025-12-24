रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म के समय 5 साल की बच्ची थीं सारा अर्जुन, पुराना फोटो वायरल

आदित्य धर की हालिया रिलीज फिल्म में रणवीर सिंह सारा अर्जुन के साथ नजर आए. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई और दुनिया भर में पसंद की गई. इस फिल्म में रणवीर के अपोजिट नजर आ चुकी एक्ट्रेस सारा अर्जुन उनसे 20 साल छोटी हैं. वह एक बाल कलाकार हैं .रणवीर के साथ जोड़ी बनना चर्चा की विषय बन गया. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि रणवीर की डेब्यू के समय सारा एक छोटी बच्ची थी.

बता दें कि सारा आदित्य धर फिल्म में रणवीर सिंह की लव इंटरेस्ट थीं.इससे पहले पोन्नियिन सेल्वन में ऐश्वर्या राय का यंग किरदार निभा कर वह सुर्खियों में आई थीं. वह साउथ की फिल्मों में ज्यादा एक्टिव हैं. जब रणवीर के साथ सारा की जोड़ी बनी तो लोगों ने इसे पसंद नहीं किया. फैंस ने इन दोनों एक्टर्स को एक साथ कास्ट करने के लिए फिल्म निर्माताओं की आलोचना की. हालांकि बाद में मेकर्स ने बताया की स्टोरी के डिमांड के मुताबिक छोटी उम्र की एक्ट्रेस को कास्ट किया गया.

आपको बता दें कि जब रणवीर सिंह कि फिल्म बैंड बाजा बारात रिलीज़ हुई थी, तब वह 5 साल की थी. रणवीर कि फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी, जिसमें अनुष्का शर्मा के अपोजिट उन्होंने काम किया था. इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था. सारा का जन्म 18 जून 2005 को हुआ था.



