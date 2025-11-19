कौन है रहमान डकैत? रणवीर सिंह की धुरंधर में जो बना है खौफ का दूसरा नाम

नवंबर और दिसंबर के महीने में सिनेमाघरों पर कई बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. इन फिल्मों का फैंस को लंबे समय से इंतजार था. इसी में से एक रणवीर सिंह की 'धुरंधर' भी है. 'धुरंधर' से रणवीर सिंह का जब से लुक सामने आया था हर कोई इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहा था. मंगलवार को 'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है और फिल्म के सारे किरदार लोगों को देखने को मिल गए हैं. फिल्म में रणवीर के साथ अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. खास ये है कि इस फिल्म में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 विलेन हैं. अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना तीनों विलेन बने हैं और जबरदस्त एक्टिंग करने वाले हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना का किरदार सबसे ज्यादा जबरदस्त होने वाला है. उनके किरदार का नाम रहमान डकैत है.

कौन है रहमान डकैत?

अक्षय खन्ना का ये किरदार रियल लाइफ गैंगस्टर से इंस्पायर है. अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है. रहमान डकैत का पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था. वो कराची के ल्यारी इलाके में रहने वाला एक पाकिस्तानी गैंगस्टर था, जिसने पीपुल्स अमन कमेटी का गठन किया था. वो बहुत ही खौफनाक था. जिससे अक्षय खन्ना का किरदार इंस्पायर्ड है.

रहमान डकैत का डायलॉग?

'धुरंधर' के ट्रेलर में अक्षय खन्ना का एक जबरदस्त डायलॉग वायरल हो रहा है. उनका डायलॉग है- और जो वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है. ये हर जगह वायरल हो रहा है. अब फैंस को अक्षय को फिल्म में देखने का इंतजार नहीं हो रहा है. ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. धुरंधर को लेकर लोगों में काफी बज है. देखना होगा ये बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखा पाती है. फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है.