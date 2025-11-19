विज्ञापन

36 साल पहले आई इस हॉरर मूवी को देख पुरानी हवेलियों में जाने से डरने लगे थे लोग, 40 लाख के बजट में कमाए थे 1.17 करोड़

1980 के दशक में रामसे ब्रदर्स की हॉ़रर फिल्मों का दौर था. 1989 में एक हॉरर फिल्म आई थी जिसको देखने के बाद लोग हर पुरानी हवेली में कोई भुतहा राज ढूंढने लगे थे. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये ब्लॉकबस्टर हिट रही थी.

हॉरर फिल्मों की दुनिया में आज भी चलता है इस हॉरर मूवी का सिक्का
नई दिल्ली:

1980 के दशक की बॉलीवुड हॉरर फिल्मों का दौर था जब रामसे ब्रदर्स ने दर्शकों के दिलों में डर का राज कायम कर दिया था. इन्हीं में से एक थी 1989 में रिलीज हुई ‘पुरानी हवेली', जिसने पुरानी हवेलियों को भूतिया बना दिया. रिलीज के समय इस फिल्म ने दर्शकों को इतना डरा दिया कि लोग असल जिंदगी में जर्जर हवेलियों में कदम रखने से कतराने लगे. आज भी इसके सीन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. कम बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसने 40 लाख रुपये के बजट पर 1.17 करोड़ रुपये की कमाई की. आइए, इस क्लासिक हॉरर थ्रिलर की कहानी, कास्ट और अनसुने फैक्ट्स पर नजर डालें.

क्या है पुरानी हवेली?

हॉरर मूवी 'पुरानी हवेली' की कहानी एक अमीर फैमिली के इर्द-गिर्द घूमती है. एक लड़की अपने माता-पिता के गुजर जाने के बाद चाचा-चाची और चाची के भाई के साथ रहती है. चाचा फैमिली का बिजनेस संभालते हैं और उसकी संपत्ति पर नजर रखे हुए हैं. अब लड़की को इश्क हो जाता है. फिर इस बीच आती है एक पुरानी हवेली, जिसके कई राज होते हैं और फिर शुरू होता है खौफनाक खेल. फिल्म में डरावने सीन के साथ रोमांस, साजिश और कॉमेडी का तड़का है. रामसे ब्रदर्स की 2 घंटे 25 मिनट की यह फिल्म हॉरर प्रेमियों के लिए परफेक्ट है.

पुरानी हवेली फुल मूवी

पुरानी हवेली की कास्ट?

पुरानी हवेली के कलाकारों की बात करें तो दीपक पराशर, अमिता नागिया, सतीश शाह, शोभा खान, तेज सपरू, शहजाद खान, पिंचू कपूर, नरेंद्र नाथ, अनिल धवन और प्रीति सपरू जैसे कलाकार हैं. निर्देशन का जिम्मा श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने संभाला, जबकि प्रोड्यूसर गंगू रामसे थे. फिल्म का म्यूजिक अजित सिंह ने दिया.

पुरानी हवेली का कलेक्शन?

बॉक्स ऑफिस पर ‘पुरानी हवेली' ने धमाल मचा दिया था. सिर्फ 40 लाख रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 1.17 करोड़ रुपये कमाए थे, जो उस दौर में ब्लॉकबस्टर मानी जाती थी. रामसे ब्रदर्स की यह फिल्म बॉलीवुड हॉरर का सुनहरा अध्याय है. 

ओटीटी पर कहां देखें पुरानी हवेली?

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हॉरर फिल्मों का खजाना है. ऐसे में सवाल पैदा होता है कि पुरानी हवेली को किस ओटीटी पर देखें. लीजिए इसका जवाब हमारे पास है. ये हॉरर मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. 

