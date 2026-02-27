एक्टर से नेता बने विजय मुश्किल में, बीवी ने डाली तलाक की अर्जी, लगाए एक्ट्रेस के साथ संबंधों के आरोप

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय की पत्नी संगीता सोर्नलिंगम ने उनसे तलाक की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की है. यह मामला 27 फरवरी 2026 को सामने आया है. इंडिया टुडे की खबर के अनुसार संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत यह याचिका दायर की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि विजय ने व्यभिचार (अधिनियम की धारा 27(1)(a)) और क्रूरता (धारा 27(1)(d)) के आधार पर शादी को तोड़ा है.

25 साल चला रिश्ता

याचिका में कहा गया है कि 2021 में संगिता को पता चला कि विजय किसी अभिनेत्री के साथ संबंध में थे. विजय ने वादा किया था कि वे यह रिश्ता खत्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया और संबंध जारी रखा. विजय और संगिता की शादी अगस्त 1999 में हुई थी, यानी 25 साल से ज्यादा का रिश्ता रहा है. इस कपल के दो बच्चे बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या शाशा हैं. यह मामला अब जिला अदालत में चल रहा है. विजय दक्षिण भारतीय फिल्मों में 'तलपति' के नाम से मशहूर हैं.

लंदन रहती हैं विजय की पत्नी

उन्होंने हाल में अभिनय से संन्यास लिया और राजनीति में सक्रिय हो गए. टीवीके पार्टी के प्रमुख के तौर पर वे तमिलनाडु में नई राजनीतिक ताकत बन रहे हैं. लेकिन अब उनके निजी जीवन की यह खबर सुर्खियों में है. अभी तक विजय या उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. संगिता लंदन में रहती हैं और उनका परिवार काफी समय से अलग-अलग जगहों पर बसा हुआ है.

